Cudzincom sa Slovensko páči, lebo nemajú vysoké očakávania

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Turistov na severnom Slovensku láka veverička. Volá sa Marta

V Turci môžete lyžovať alebo sa vybrať na turistiku k niekorej z horských chát: The mountain guide advises where to go in winter

9. Do Kanady zvykol cestovať s extra taškou, aby priniesol anglické knihy na Slovensko

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ben Pascoe našiel v Bratislave domov: The Canadian bookseller who took a chance and found home in post-Mečiar Bratislava

Ben Pascoe (zdroj: Peter Dlhopolec)

8. Tvrdiť, že na Slovensku zostávajú študovať iba zlí študenti, nie je férové

Vedec a profesor Ľubomír Tomáška o svojom výskume a ako byť dobrým učiteľom: Scientist and teacher: Students in Slovakia can gain an education as good as abroad

7. Koľkokrát by mal cudzinec cestovať do Rimavskej Soboty?

Bratislava je plná a objednávací systém cudzineckej polície má diery, píše James Thomson: The Foreigners’ Police unlearns English

6. Prečo sú slovenskí vedci úspešní v zahraničí, a nie doma?

Vedec Pavol Šajgalík v rozhovore prezrádza, čo považuje za najväčší úspech slovenskej vedy: To play the top league, you need the best players. This has not happened for Slovak science yet

5. Na Slovensko prišiel autobusom z Poľska, ktorý sa pokazil. Zachránili ich vojaci, písal sa rok 1993

Američan Dan Stoll o Slovensku v roku 1993 a 2022: A tale of two journeys

4. Kreatívni cudzinci žijúci na Slovensku, o ktorých ste možno nepočuli

Piotr fotí, Naomi varí: How to draw Slovakia

3. List britského ambasádora novovzniknutému Slovensku z budúcnosti

Rasizmus voči spoluobčanom rómskeho pôvodu zostáva realitou aj po 30 rokoch, píše Nigel Baker: Don’t worry, Slovakia, you’ll do well

Bratislava (zdroj: TASR)

2. Bratislava nie je Rím, nemá predpoklady stať sa veľkou metropolou

Ako vidí hlavné mesto teoretička architektúry Henrieta Moravčíková a čím je Bratislava unikátna: Bratislava as a capital city: Changed skyline, but iconic buildings lost

1. Cudzinci nemajú vysoké očakávania. Slováci vedia, že mohli spraviť viac, hovorí analytik

Marián Leško o Mečiarovom “darčeku” pre Slovensko, kto bol podľa neho dobrým politikom a o tom, či Slovensko potrebuje otca národa: Looking back on 30 years of political culture

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.