Ranný brífing: Ambulancie pýtajú nezákonné poplatky, hnev Rusov siaha do politiky

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ambulancie začínajú inkasovať nové poplatky. Rýchlo stúpajúce ceny energií prenášajú na pacientov, hoci je to v rozpore so zákonom. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ pacientom odkazuje, aby sa obrátili na kraje.

Kremeľ stále zahmlieva skutočný počet obetí ukrajinského raketového útoku na ruskú frontovú základňu v Makijivke. Nahnevané sú už aj manželky ruských vojakov, no moskovská propaganda dokáže použiť aj tento sentiment.

Igor Matovič si našiel staronového nepriateľa a aj on začal na sociálnych sieťach šíriť nenávisť proti queer ľuďom. A to až tak, že sa špekuluje, či si nezačal testovať svojich nových potenciálnych voličov medzi extrémistami. V OĽaNO sa už hovorí o rozkole a dokonca o rozpade hnutia. Čo sa to deje v koaličnej strane? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prvá ambulancia zavádza sporný poplatok. Zvyšovanie energií má zaplatiť pacient

Oznam o nových poplatkoch pre pacientov za energie na dverách ambulancie Kardiológia KK v Petržalke (zdroj: SME)

Už vraj nie sú schopní udržať prevádzku ambulancie, začali preto od pacientov pýtať nové poplatky, hoci v rozpore so zákonom. "Výška poplatku je pri trvaní vyšetrenia do 20 minút desať eur a pri trvaní vyšetrenia nad 20 minút vo výške 20 eur," uvádza oznam na vstupných dverách do kardiologickej ambulancie Kardiológia KK v bratislavskej Petržalke.

Peniaze začali vyberať od 3. januára, lekárka a konateľka ambulancie Katarína Kováčová to v ozname zdôvodňuje "enormným zvýšením prevádzkových nákladov - nárastom cien energií, nájomného, zdravotníckeho a spotrebného materiálu".

Ide o prvý známy prípad, keď ambulancia prenáša zvýšené prevádzkové náklady na pacientov. V čakárni ambulancie sa vo štvrtok predpoludním vystriedali štyria pacienti. Redaktorovi SME povedali, že lekárke rozumejú, ale bude pre nich neúnosné, ak podobnú prax zavedú aj ďalší zdravotníci.

Pacienta Roberta Košu vyšetrovali vyše 40 minút, napriek tomu si od neho dvadsaťeurový poplatok nepýtali. Radšej by však kardiologičke zaplatil, než keby mala prevádzku ambulancie zatvoriť. "Je to pre mňa stále prijateľnejšie. Pol roka som hľadal srdciara, až pani Kováčová ma prijala," hovorí.

SaS je v kritickom bode. Až teraz sa ukáže, či má Sulík skryté tromfy

Richard Sulík. (zdroj: TASR)

Podpora opozičnej SaS v prieskumoch sa v decembri prepadla na hranicu zvoliteľnosti a odchod jej sympatizantov sa bude ešte prehlbovať aj v novom roku 2023. Vyplýva to z podrobných dát prieskumu agentúry Focus pre denník SME a televíziu Markíza.

Predseda SaS Richard Sulík síce v závere roka s úsmevom tvrdil, že sa mu po vyše polročnom úsilí podarilo dosiahnuť odchod lídra OĽaNO Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Zároveň však stratil priazeň vyše polovice sympatizantov.

SaS sa za rok 2022 prepadla v prieskumoch z vyše 11-percentnej podpory na 5,6 percenta. Navyše SaS za odchod Matoviča z funkcie zaplatila odchodom z vládnej koalície, čím stratila veľkú časť vplyvu na riadenie krajiny.

Sulíkova strana môže prísť aj o ďalšiu pätinu voličov, ktorí strane podľa prieskumu zostali. Pätina sympatizantov SaS totiž nesúhlasila s pádom vlády. Po takejto strate by sa SaS výrazne priblížila k scenáru, že sa po najbližších, zrejme predčasných voľbách vôbec nedostane do parlamentu.

SaS je znova nad priepasťou: Sulík stranu previedol cez opakované rozkoly, dokázal voličom vysvetliť, prečo si každú chvíľu pýta iný mandát, a úspešne žongloval s mandátom poslanca európskeho a slovenského parlamentu. Dnes si preto asi vraví, že voliči prijmú aj jeho vysvetlenie, prečo ich v záujme odstránenia ministra financií musel oklamať, píše Peter Tkačenko.

Sulík stranu previedol cez opakované rozkoly, dokázal voličom vysvetliť, prečo si každú chvíľu pýta iný mandát, a úspešne žongloval s mandátom poslanca európskeho a slovenského parlamentu. Dnes si preto asi vraví, že voliči prijmú aj jeho vysvetlenie, prečo ich v záujme odstránenia ministra financií musel oklamať, píše Peter Tkačenko. Od reálpolitiky ďaleko: Rozjímanie predsedu SaS, že „Hlas nie je želaný partner“, sa dá pokojne čítať už ako deklarácia povolebných úmyslov SaS. Rozumiete, vyhlásiť o niekom, že ako partner je „neželaný“, je obsahovo totožné s tým, že s ním nie je žiadny problém, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

RTVS nemá byť politický prisluhovač: RTVS vstúpila do roku 2023 s novou riaditeľkou sekcie spravodajstva a publicistiky. Stala sa ňou žurnalistka Anna Sámelová. Tá už v minulosti vo verejnoprávnom médiu pôsobila. Po svojom návrate do telerozhlasu chce okamžite riešiť personálnu situáciu v televíznych aj rozhlasových správach, pripravuje aj veľký konkurz na nových členov správ.

RTVS vstúpila do roku 2023 s novou riaditeľkou sekcie spravodajstva a publicistiky. Stala sa ňou žurnalistka Anna Sámelová. Tá už v minulosti vo verejnoprávnom médiu pôsobila. Po svojom návrate do telerozhlasu chce okamžite riešiť personálnu situáciu v televíznych aj rozhlasových správach, pripravuje aj veľký konkurz na nových členov správ. Prečo stále neobžalovali Kičuru: Bývalého predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru ani po takmer troch rokoch neobžalovali, takže súdny proces je v nedohľadne. Úrad špeciálnej prokuratúry napríklad stále vyšetruje konečných prijímateľov zistených peňažných platieb od podozrivých spoločností.

Bývalého predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru ani po takmer troch rokoch neobžalovali, takže súdny proces je v nedohľadne. Úrad špeciálnej prokuratúry napríklad stále vyšetruje konečných prijímateľov zistených peňažných platieb od podozrivých spoločností. Potýčku poslankýň riešia ako priestupok: Naťahovačku medzi poslankyňami Sme rodina a SaS v nočnom bare bude riešiť len okresný úrad. Polícia ju vyhodnotila ako priestupok, hoci padol tvrdý úder. Vypovedať nechce nikto, Romanu Tabák a Janu Bittó Cigánikovú kamery nezachytili.

Zradili ich mobily a munícia. Ako najväčší útok zničil ruskú základňu?

Z bývalej školy a neskôr ruskej vojenskej základne v Makijivke veľa nezostalo. (zdroj: TASR/AP)

Asi dvesto ľudí položilo v utorok kvety a vence k vojenskému pamätníku na námestí v ruskej Samare. "Je to ťažké a desivé. No nemôže nás to zlomiť. Smútok zjednocuje," vravela podľa agentúry AFP pred ľuďmi Jekaterina Kolotovkina, ktorá vedie skupinu manželiek ruských vojakov.

Práve ich muži zomreli počas novoročného útoku ukrajinskej armády na ruské vojenské stanovište v Makijivke na východe Ukrajiny. Ruskí vojaci si tu miestnu školu pretvorili na vojenskú základňu. Množstvo mobilných telefónov na jednom mieste, no aj fatálna chyba pri skladovaní munície viedli zrejme k stovkám obetí.

Ruské ministerstvo obrany najskôr hovorilo asi o šesťdesiatke padlých, neskôr zvýšili počet na 89. Ukrajinské úrady, no aj ruskí vojenskí blogeri však hovoria o stovkách.

Informáciu o úspešnom ukrajinskom útoku sa ani po pár dňoch ruským úradom nedarí pred verejnosťou skryť a hnev v Rusku už siaha aj do politiky.

V krátkosti z Ukrajiny:

Najväčšie boje v marci: Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov očakáva ďalšie útoky na ruskom území. Vyhlásil tiež, že Ukrajina tento rok zvíťazí. Podľa webu ABC News v rozhovore avizoval, že Kyjev chystá na jar zásadný nápor voči inváznym silám, pričom najväčšie boje sa dajú očakávať v marci.

Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov očakáva ďalšie útoky na ruskom území. Vyhlásil tiež, že Ukrajina tento rok zvíťazí. Podľa webu ABC News v rozhovore avizoval, že Kyjev chystá na jar zásadný nápor voči inváznym silám, pričom najväčšie boje sa dajú očakávať v marci. Erdogan prehováral Putina: Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v telefonickom rozhovore s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom povedal, že úsilie o mier na Ukrajine by podporilo jednostranne vyhlásené prímerie a tiež vízie spravodlivého riešenia.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v telefonickom rozhovore s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom povedal, že úsilie o mier na Ukrajine by podporilo jednostranne vyhlásené prímerie a tiež vízie spravodlivého riešenia. Americké bojové vozidlá pre Ukrajinu: USA uvažujú, že Ukrajine dodajú americké bojové vozidlá pechoty Bradley, potvrdil americký prezident Joe Biden. Vozidlá Bradley s výkonným kanónom používa americká armáda na prepravu vojakov na bojisku od polovice 80. rokov. Americká armáda ich má k dispozícii tisíce.

USA uvažujú, že Ukrajine dodajú americké bojové vozidlá pechoty Bradley, potvrdil americký prezident Joe Biden. Vozidlá Bradley s výkonným kanónom používa americká armáda na prepravu vojakov na bojisku od polovice 80. rokov. Americká armáda ich má k dispozícii tisíce. Vojna otupuje intimitu: Ukrajina čelí hospodárskemu kolapsu. Sirény denne varujú pred ruským bombardovaním a ukrajinskí vojaci sú uväznení v nemilosrdnom boji o územie na východe. Intimita je však ďalšou obeťou vojny.

Ukrajina čelí hospodárskemu kolapsu. Sirény denne varujú pred ruským bombardovaním a ukrajinskí vojaci sú uväznení v nemilosrdnom boji o územie na východe. Intimita je však ďalšou obeťou vojny. Útoky napriek jednostrannému prímeriu: Ukrajinské mestá hlásili ruské útoky, ktoré pokračujú napriek tomu, že ruský prezident Putin sľúbil počas pravoslávnych Vianoc prímerie. V Chersone rakety zasiahli požiarnu stanicu, útoky z proruských pozícií hlásia aj z Doneckej oblasti.

Ukrajinské mestá hlásili ruské útoky, ktoré pokračujú napriek tomu, že ruský prezident Putin sľúbil počas pravoslávnych Vianoc prímerie. V Chersone rakety zasiahli požiarnu stanicu, útoky z proruských pozícií hlásia aj z Doneckej oblasti. Neúspešné ruské prímerie: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil Ruskom vyhlásené prímerie za neúspešné. "Svet sa mohol opäť presvedčiť, aké nepravdivé sú vyhlásenia z Moskvy na každej úrovni," vyhlásil Zelenskyj.

Zo zahraničných webov:

Výťah a svetlo v bytovkách zdražie o stovky percent. Ako tomu predísť?

Ilustračné foto. (zdroj: Ján Krošlák)

Od radikálneho zvýšenia faktúr za elektrinu chránia tento rok slovenské domácnosti vládne opatrenia. Podľa nich sa poplatková časť elektriny (približne polovica faktúry) nemôže zvýšiť vôbec a silová zložka (zvyšná polovica) iba o približne 2,5 percenta.

Problémom však môžu byť spoločné priestory v bytových domoch, ktoré nespadajú do kategórie krytej vládnymi opatreniami. Výťah či svietenie na chodbách tak môže domácnostiam zdražieť aj niekoľkonásobne. Len silová zložka elektriny podľa regulátora zdražela šesťnásobne, poplatková časť sa zvyšuje v priemere o polovicu.

Rastúce ceny pre odberateľov, ktorých sa netýka vládna pomoc, potvrdzujú aj distribučné spoločnosti. Napríklad Magna Energia hovorí o zdražení z približne 80 eur na 615 eur za megawatthodinu.

V tom, či sa medzi podnikateľské subjekty radia aj spoločné bytové priestory, sa dodávatelia elektriny rozchádzajú. Kým Magna tvrdí, že nimi sú, Stredoslovenská energetika to vidí inak.

V krátkosti z ekonomiky:

Do centra Bratislavy prichádzajú Česi: Na bratislavský realitný trh sa chystá česká developerská spoločnosť DRFG. Zrealizovať chce projekt vežiaka Ister Tower, ktorý bol pôvodne predstavený ešte pred realitnou krízou v roku 2008. Vyrásť má na rušnej križovatke ulíc Košická – Prístavná – Landererova v novom bratislavskom downtowne. Uvažuje sa v ňom s piatimi stovkami bytových jednotiek.

Na bratislavský realitný trh sa chystá česká developerská spoločnosť DRFG. Zrealizovať chce projekt vežiaka Ister Tower, ktorý bol pôvodne predstavený ešte pred realitnou krízou v roku 2008. Vyrásť má na rušnej križovatke ulíc Košická – Prístavná – Landererova v novom bratislavskom downtowne. Uvažuje sa v ňom s piatimi stovkami bytových jednotiek. Prečo výskum na Slovensku nefunguje: Veda a výskum na Slovensku sú dlhodobo podfinancované. Zmenu sľubuje plán obnovy, na podporu inovácií by z neho malo ísť 630 miliónov eur. Prvé dotácie sa mali rozdeľovať už na jeseň, nakoniec však výzvy vyhlásené neboli. Zdržanie podľa šéfky Výskumnej a inovačnej autority na Úrade vlády Michaely Krškovej umožní nastaviť pravidlá lepšie.

Veda a výskum na Slovensku sú dlhodobo podfinancované. Zmenu sľubuje plán obnovy, na podporu inovácií by z neho malo ísť 630 miliónov eur. Prvé dotácie sa mali rozdeľovať už na jeseň, nakoniec však výzvy vyhlásené neboli. Zdržanie podľa šéfky Výskumnej a inovačnej autority na Úrade vlády Michaely Krškovej umožní nastaviť pravidlá lepšie. Miera inflácie v eurozóne: Medziročná miera inflácie v eurozóne v decembri klesla na 9,2 percenta. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat. Ide o najnižšie tempo rastu inflácie za posledné štyri mesiace. V novembri bola na úrovni 10,1 percenta.

Shiffrinová píše históriu. Zložila posledný kúsok skladačky, tvrdí Magoni

Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová. (zdroj: TASR/AP)

Pred viac ako desiatimi rokmi vyhrala svoje prvé preteky Svetového pohára a teraz sa stala absolútnou kráľovnou. Mikaela Shiffrinová vyrovnala rekord krajanky Lindsey Vonnovej. Na svojom konte má 82 víťazstiev Svetového pohára.

Prvý veľký triumf prišiel v šestnástich rokoch v Aare, o dva týždne sa stala Snehovou kráľovnou v Záhrebe. Po desiatich rokoch jej v chorvátskom stredisku opäť nasadili korunku na hlavu a o pár dní na to sa v Kranjskej Gore zapísala do histórie.

Američanka priznala, že s Vonnovou sa o prekonaní rekordu nikdy nerozprávala. „Keď mala na dosah prekonanie Stenmarka, tak o tom hovorila častejšie. Bol to pre ňu veľký cieľ. Každá z nás má však rozličný prístup,“ uviedla.

Na legendárneho švédskeho lyžiara chýbajú Shiffrinovej už iba štyri víťazstvá. Pri jej aktuálnej forme by to mohlo byť už čoskoro.

„Ak tento rok chcete Mikaelu poraziť, musíte jazdiť perfektne,“ sklonila poklonu súperke Petra Vlhová.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Desaťročia žijú so xanaxom. Stres z toho, že ho stratia, je ešte väčší ako bez neho

Take your pills: Xanax. Američan John si radšej dávku upravuje sám. (zdroj: NETFLIX)

Budete platiť kartou alebo v hotovosti? To býva jediná otázka, ktorú Američania v lekárni počujú, keď si prídu vypýtať pomoc pri úzkosti a panických atakoch.

Že farmaceutický priemysel ponúka rýchle riešenie, uverili vďaka všadeprítomnej reklame v televízii a jednoduchým sloganom na mestských bilbordoch: Dáš si jednu tabletku a na druhý deň začneš odznovu.

Na celej situácii bolo aj niečo priaznivé. Ľudia pochopili, že mať psychické ťažkosti nie je nič nezvyčajné a naučili sa o nich hovoriť. Stále menej mali pocit, že sú preto stigmatizovaní.

No popritom sa objavil aj nový fenomén: glorifikácia liekov, ktoré sa v takých prípadoch nasadzovali. Nielen antidepresív s postupným nástupom účinku, ale aj takzvaných benzodiazepínov, ktoré mali pri úzkostiach účinkovať okamžite.

Jedným z najpopulárnejších sa stal xanax, o ktorom je aj nový dokumentárny film Daj si svoj liek: xanax.

V krátkosti z kultúry:

Kniha šokuje aj na javisku: Diváci sedia v jej bezprostrednej blízkosti, aj oni sú súčasťou „vzťahu“ Terezky a Ivana. Nesledujú však príbeh prvej lásky medzi dvoma tínedžermi. Ivan má totiž už vyše päťdesiat, je Terezkiným učiteľom na základnej umeleckej škole a to, čo sa medzi nimi deje, nie je romantika, ale sexuálne zneužívanie dieťaťa.

Diváci sedia v jej bezprostrednej blízkosti, aj oni sú súčasťou „vzťahu“ Terezky a Ivana. Nesledujú však príbeh prvej lásky medzi dvoma tínedžermi. Ivan má totiž už vyše päťdesiat, je Terezkiným učiteľom na základnej umeleckej škole a to, čo sa medzi nimi deje, nie je romantika, ale sexuálne zneužívanie dieťaťa. Česi svoj biznis zachraňujú humorom: Dá sa český dizajn na prvý pohľad rozoznať ako napríklad škandinávsky? Je preň niečo také typické, ako je pre nemecký neznesiteľná nuda? Josef Tomšej z úspešného a populárneho štúdia Qubus si myslí, že áno. O českom skle tvrdí, že neexistuje, kolobežky v Prahe považuje za slepú cestu dizajnu, ale zato vie, ako vyrobiť dizajnérsky hit.

Dá sa český dizajn na prvý pohľad rozoznať ako napríklad škandinávsky? Je preň niečo také typické, ako je pre nemecký neznesiteľná nuda? Josef Tomšej z úspešného a populárneho štúdia Qubus si myslí, že áno. O českom skle tvrdí, že neexistuje, kolobežky v Prahe považuje za slepú cestu dizajnu, ale zato vie, ako vyrobiť dizajnérsky hit. Bez kúska drzosti si v živote stratený: Spevák a líder skupiny Mďága a Žďorp Petr Fiala aktuálne vydal knihu úvah Každý deň odvahu. Dnes býva v drevenici v Beskydoch. Za sebou má dve manželstvá, je otcom piatich detí a vyše 150 pesničiek. Hovorí, že rád jazdí bočnými cestami po zapadákovoch a skúsenosti nabral až po päťdesiatke.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ján Hrubala. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa pozerá na útoky na sudcov Špecializovaného trestného súdu? A dá sa hovoriť o spravodlivosti, keď sa Gorila vyšetruje desať rokov? Ako sú na tom bratislavské súdy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jánom Hrubalom, predsedom Špecializovaného trestného súdu.

Podcasty SME

Karikatúra

Oslavy. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Hráškový bulgur s hovädzím chvostom. (zdroj: Miloš Mikuš)

Hovädzí chvost a bulgur nepoužívame v kuchyni často a možno je to škoda. Napraviť to môžeme s týmto receptom.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.