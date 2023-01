Cviková z Aspektu: Ženám sa ešte stále menej odpúšťa, že ich počuť

Prvá feministická organizácia Aspekt vznikla na Slovensku už v roku 1993. Jej vznik sprevádzali odmietavé reakcie, na ktoré téma naráža dodnes.

"Nechceli sme byť niečie asistentky. Chceli sme mať veci v rukách, mať za ne zodpovednosť a robiť si ich samy," opisuje motiváciu vzniku Aspektu spoluzakladateľka organizácie JANA CVIKOVÁ.

S kolegyňami vtedy otvárala témy ako násilie na ženách či obmedzovanie interrupcií.

V rozhovore sa okrem iného dočítate: Ako na Slovensku začiatkom 90. rokov vnímali vznik feministickej organizácie

Prečo sa na Slovensku stále rieši obmedzovanie interrupcií

Ako sa zmenilo vnímanie násilia páchaného na ženách

Či zvolenie prezidentky hovorí niečo o pokroku slovenskej spoločnosti

Prečo sa považujete za feministku?

Pretože chcem, aby aj ženy boli predovšetkým ľuďmi, až potom ženami. Osoby mužského rodu sú väčšinou vnímané ako jednotlivci, až potom ako predstavitelia svojho rodu. Zároveň nechcem, aby nás zväzoval historicky prežitý korzet rodových rolí.

Kde ste boli pred 30 rokmi – osobne aj profesijne?

Bola som na materskej s dcérou. Už vtedy sme sa ako skupina žien z oblasti umenia, najmä literatúry, a filozofie začali stretávať. Rozhodli sme sa vytvoriť si vlastný časopis. Prvé stretnutie sa odvíjalo od tzv. ženského čísla Slovenských pohľadov z roku 1991.

Rozprávali sme sa, o čom by mohol byť časopis, ktorý by tematizoval "rodový rozmer" spoločnosti. Chceli sme písať z pohľadu dôležitého pre ženy. Silne sme cítili, že nebol zohľadňovaný. Bolo pre nás dôležité rozvíjať sebareflexiu spoločnosti. Práve to ponúkalo feministické myslenie a feministická prax.

Jana Cviková je rodová expertka, germanistka, literárna vedkyňa a prekladateľka,

pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV,

spoluzakladala feministický kultúrny časopis Aspekt a rovnomennú feministickú organizáciu, v ktorej naďalej pôsobí,

podieľala sa na príprave kampaní o násilí páchanom na ženách (Piata žena) či sexuálnom násilí (Zastavme násilie),

v roku 2005 bola jednou z nominovaných v projekte 1000 žien pre Nobelovu cenu za mier.

O čom bolo prvé číslo Aspektu?

Témou bol "mýtus krásy". Teraz mladé ženy vedia, čo to znamená, ale vtedy bol tlak reklamy a médií nový. Spisovateľka Jana Juráňová doniesla z USA rovnomennú knihu od Naomi Wolfovej. Jej hlavné myšlienky spracovala v prvom čísle. Hneď tu sme sa však odvolávali aj na domácu tradíciu, konkrétne na spisovateľku Boženu Slančíkovú-Timravu.