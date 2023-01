Je ich viac a majú väčšiu šancu, že školu aj dokončia. Univerzitám dominujú ženy

Čísla ukazujú ich nižší záujem o techniku.

BRATISLAVA. Ženám sa doteraz nepodarilo vyrovnať sa mužom vo výške platov či v zastúpení v riadiacich pozíciách, no v jednej štatistike nad nimi predsa dominujú. Z každých desiatich absolventov, ktorí tento rok dokončia vysokú školu, bude až šesť žien.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nejde o nejakú tohtoročnú anomáliu, ale o dlhodobý trend, ktorý na Slovensku vidíme od 90. rokov a vo vyspelom západnom svete ešte dlhšie.

V angloamerickom prostredí začali dokonca niektoré vysoké školy zvýhodňovať mužských uchádzačov o štúdium v snahe aspoň trochu vybalansovať rodové zloženie študentov.

Ženy túžia po vysokoškolskom diplome viac ako muži. Neexistuje na to jednoznačné vysvetlenie, no demografovia a sociológovia to najčastejšie pripisujú emancipačným snahám žien, ktoré sa cez lepšie vzdelanie usilujú zlepšiť si svoje ekonomické postavenie. Vyššie vzdelanie totiž vo všeobecnosti prináša ľuďom vyššie mzdy.