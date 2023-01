Ranný brífing: Heger je blízko k odchodu, pád Soledaru môže vyčerpať ukrajinskú obranu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Minister obrany Jaroslav Naď naznačuje, že ak Igor Matovič neskončí na čele OĽaNO, odídu s Eduardom Hegerom z hnutia. Na druhej strane projekt Mikuláša Dzurindu potrebuje lídra, on sám o svojom aktívnom pôsobení skôr zahmlieva. V tejto súvislosti sa začalo hovoriť práve o Hegerovi.

Pád Soledaru môže skomplikovať obranu Bachmutu a vyčerpať ukrajinských vojakov pred možnou jarnou ofenzívou. Navyše sa pod mestom nachádza takmer 200 kilometrov tunelov v soľnej bani, ktoré môžu byť útočiskom nielen pre ruských vojakov, ale aj techniku.

Tvrdé boje o Soledar naďalej pokračujú. Niektoré správy hovoria, že Rusom sa darí postupovať, iné zase, že nie je úplne jasné, kto vlastne mesto kontroluje. Prečo je toto mestečko také dôležité? Čo sa tam odohráva? A obracia sa situácia na niektorých miestach frontu a začína Rusko vyhrávať? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Dzurindova nová strana nevznikne. Ako môže vyzerať jeho ponuka pre pravicových voličov?

Mikuláš Dzurinda a Eduard Heger na sneme strany SPOLU. (zdroj: SME/Marko Erd)

Najbližší spolupracovníci premiéra Eduarda Hegera začínajú otvorene hovoriť o možnosti jeho odchodu z OĽaNO. Spomínajú aj to, že práve on by mohol zastrešiť spájanie sa demokratických strán pred voľbami. Ambíciu vytvoriť taký projekt ohlasuje od leta bývalý premiér Mikuláš Dzurinda.

Pri Hegerovi stojí minister obrany Jaroslav Naď. „S Eduardom Hegerom sa stotožňujem vo svetonázore a tom, aký je náš cieľ v politike. Či to bude debata v rámci hnutia, alebo či to bude smerovať k tomu, že z hnutia odídeme, to je ešte otázne,“ vyhlásil.

OĽaNO by sa malo budúci piatok zísť na sneme. Na ňom by sa Heger mal pokúsiť nahradiť na čele OĽaNO Igora Matoviča. Naď hovorí, že ak sa to nepodarí, s Hegerom odídu.

Ako možného zjednotiteľa demokratických strán Hegera spomína aj Ján Budaj. „Je to oveľa logickejšie, než keď by si takú otázku kládol napríklad Mikuláš Dzurinda,“ vyhlásil. Dzurindov projekt by mali predstaviť o niekoľko týždňov, jeho prípravy urýchli, keď parlament odhlasuje predčasné voľby.

Dzurinda v predčasné voľby určite neverí: Tempo, v akom expremiér buduje svoju víziu, sa zdalo komótne už pred mesiacmi. Dnes sa musí dodať, že určite neverí v predčasné voľby. September, nevraviac o júni, by aj takého maestra spájania, akým je Dzurinda, uviedli do stresu, v ktorom nebude čas pozliepať čokoľvek konkurenčné, píše Peter Schutz.

Tempo, v akom expremiér buduje svoju víziu, sa zdalo komótne už pred mesiacmi. Dnes sa musí dodať, že určite neverí v predčasné voľby. September, nevraviac o júni, by aj takého maestra spájania, akým je Dzurinda, uviedli do stresu, v ktorom nebude čas pozliepať čokoľvek konkurenčné, píše Peter Schutz. Triedenie by prišlo aj bez Dzurindu: Dzurinda sa po druhýkrát zjavil, aby na sneme straničky Spolu predstavil svoj plán. Zároveň však už vieme, kto Matoviča odmietol v akcii a kto mu držal sviečku pri lotrovinách až do poslednej chvíle, píše Zuzana Kepplová.

Vec je vyriešená, Lučanský zariadi, aby sa nekonalo. Exšéfa polície spomínali na súde s Kováčikom

Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kovačika súdia už v druhom prípade. (zdroj: TASR)

Keby bol bývalý policajný prezident Milan Lučanský ešte nažive, svedectvám, aké odzneli na špecializovanom súde, by sa venovala samostatná pozornosť. Po jeho samovražde však zmienky o úlohe zosnulého generála vo viacerých kauzách zaznievajú len sporadicky a ako okrajová téma.

Zatiaľ najotvorenejšie sa tak deje v procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Ten je v poradí už v druhom prípade obžalovaný z brania úplatkov. Päťdesiattisíc eur vložených v knihe zobral podľa obžaloby za to, že v roku 2018 ututlal vyšetrovanie expolicajta Jozefa Reháka, ktorý vynášal sýkorovcom. O odmenu za túto službu sa podľa obžaloby postaral podnikateľ s väzbami na SIS Peter Košč, ktorý je dnes na úteku.

„(Košč) Povedal, že celá vec je vyriešená - spis bude odobraný prokurátorovi, ktorý vo veci koná, a bude to odstúpené na Úrad inšpekčnej služby, kde to Lučanský vyrieši tak, aby sa nekonalo ďalej,“ opísal Koščove slová Boris Beňa, ktorý je bývalým námestníkom SIS.

Sám mal s Koščom blízky vzťah. S podnikateľom ho ešte v roku 2016 zoznámil vtedajší šéf tajnej služby Anton Šafárik. Beňa na pojednávaní prvýkrát otvorene potvrdil aj špekulácie o tom, že Košč so službou aj priamo spolupracoval. Približne v roku 2017 s ním SIS uzavrela zmluvu o spolupráci.

V krátkosti z domova:

Poplatky v ambulanciách: Návšteva lekára v ambulancii sa zrejme od budúceho mesiaca nezaobíde bez príplatkov od pacienta. Ich výška bude závisieť od toho, či konkrétny lekár bude vyberať len príplatok, alebo už nebude mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou. V takom prípade pacient bude musieť platiť za všetko.

Návšteva lekára v ambulancii sa zrejme od budúceho mesiaca nezaobíde bez príplatkov od pacienta. Ich výška bude závisieť od toho, či konkrétny lekár bude vyberať len príplatok, alebo už nebude mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou. V takom prípade pacient bude musieť platiť za všetko. Čo trápi deti: Deti na Slovensku majú strach, že ich odlúčia od rodičov, že nebudú mať kde bývať a boja sa aj smrti. Myslia si, že najviac ich ohrozuje hlad, násilie, šikanovanie a psychické problémy. Komisár Jozef Mikloško zisťoval, čo trápi deti.

Deti na Slovensku majú strach, že ich odlúčia od rodičov, že nebudú mať kde bývať a boja sa aj smrti. Myslia si, že najviac ich ohrozuje hlad, násilie, šikanovanie a psychické problémy. Komisár Jozef Mikloško zisťoval, čo trápi deti. Vyššia dotácia na obedy pre deti: Parlament by mal tento mesiac rokovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorým sa má zvýšiť dotácia štátu na obedy pre deti v materských a základných školách, vyhlásil dočasne poverený minister práce Milan Krajniak. Rezort podľa neho pri výške dotácie zohľadní vysokú mieru inflácie na Slovensku.

Priveľa mŕtvych a tanky v soľných tuneloch. Ukrajina môže boj o Soledar vzdať

Ukrajinskí vojaci sledujú boje o Soledar. (zdroj: TASR/AP)

V Soledare, kedysi desaťtisícovom meste na východe Ukrajiny, ktoré je dnes prakticky zrovnané so zemou, pribúdajú na oboch stranách každý deň desiatky zranených aj obetí. Žoldnierska skupina Wagner sa sústreďuje na jeho dobytie a pozície Rusov a Ukrajincov sa menia každú hodinu.

Aj keď ukrajinské ozbrojené sily aj nezávislí experti popreli ruské tvrdenia o ovládnutí mesta, obeť za udržanie Soledaru môže byť pre Kyjev príliš vysoká. Jeho pád do rúk Ruska by bol najmä symbolickým víťazstvom, no môže tiež oslabiť ukrajinskú obranu pri Bachmute.

Navyše Rusko by sa dostalo k vyše dvesto kilometrov dlhým podzemným chodbám miestnych soľných baní a využiť ich ako úkryt pre vojakov, no aj na preniknutie za nepriateľskú líniu.

Oligarcha a šéf skupiny Wagner Jevgenij Prigožin navyše svoj záujem obsadiť podzemné tunely neskrýva. Zdroje z Bieleho domu už minulý týždeň tvrdili, že Prigožin je posadnutý dobytím Bachmutu a Soledaru, pretože chce získať miestne ložiská soli a sadrovca.

V krátkosti z Ukrajiny:

Nový veliteľ ruských síl na Ukrajine: Moskva vymenovala Valerija Gerasimova za veliteľa ruských síl nasadených na Ukrajine. Novoutvorený post v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu doteraz zastával Sergej Surovikin, ktorý sa stal Gerasimovovým zástupcom.

Moskva vymenovala Valerija Gerasimova za veliteľa ruských síl nasadených na Ukrajine. Novoutvorený post v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu doteraz zastával Sergej Surovikin, ktorý sa stal Gerasimovovým zástupcom. Poľské Leopardy pre Ukrajinu: Poľsko sa rozhodlo odovzdať Ukrajine rotu tankov Leopard 2, stane sa tak v rámci medzinárodnej koalície, povedal poľský prezident Andrzej Duda na stretnutí s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským vo Ľvove. Zvyčajne v jednej rote býva 14 tankov, v niekdajšom východnom bloku ale rota zvyčajne pozostávala len z asi desiatich tankov.

Poľsko sa rozhodlo odovzdať Ukrajine rotu tankov Leopard 2, stane sa tak v rámci medzinárodnej koalície, povedal poľský prezident Andrzej Duda na stretnutí s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským vo Ľvove. Zvyčajne v jednej rote býva 14 tankov, v niekdajšom východnom bloku ale rota zvyčajne pozostávala len z asi desiatich tankov. Vallo v Kyjeve: Primátor Bratislavy Matúš Vallo pricestoval do Kyjeva, kde rokoval so starostom hlavného mesta Ukrajiny Vitalijom Kličkom. Okrem Valla mesto navštívili aj ostatní členovia Paktu slobodných miest: starostovia Prahy, Varšavy a Budapešti. Bratislava plánuje dodať Kyjevu 25 mestských autobusov.

V krátkosti zo sveta:

Odborníci varujú pred krakenom: Epidémia covidu sa neskončila, varujú odborníci. Vo viacerých krajinách zaznamenali nový subvariant, ktorý nazvali kraken. Nateraz je však priskoro na zhodnotenie, či je kraken nebezpečnejší ako iné varianty.

Epidémia covidu sa neskončila, varujú odborníci. Vo viacerých krajinách zaznamenali nový subvariant, ktorý nazvali kraken. Nateraz je však priskoro na zhodnotenie, či je kraken nebezpečnejší ako iné varianty. Nerudovej predvolebné stretnutie s voličmi: "Nádej aj Česká republika sú ženského rodu". Danuša Nerudová Česko obchádza už asi pol roka, podľa vlastných slov navštívila približne tristo obcí. Navštívili sme predvolebný míting českej prezidentskej kandidátky.

"Nádej aj Česká republika sú ženského rodu". Danuša Nerudová Česko obchádza už asi pol roka, podľa vlastných slov navštívila približne tristo obcí. Navštívili sme predvolebný míting českej prezidentskej kandidátky. Babiš sa otázok báť nemusí: Čistú minulosť nemá ani jeden z troch vrcholových kandidátov, hodnotí český politológ Lubomír Kopečerk blížiace sa prezidentské voľby. Kampaň podľa neho nemala ústrednú tému, často sa hovorilo o veciach, ktoré nespadajú pod právomoci prezidenta. Očakáva, že Andrej Babiš ešte vytiahne tému migrácie.

Zo zahraničných webov:

Oligarcha pripravuje pôdu pre centrálu Lidlu. Mesto ju už odobrilo

Kontroverzný podnikateľ a oligarcha Vladimír Poór. (zdroj: Archív SME/Vladimír Šimíček)

Reťazec Lidl bude mať na Slovensku novú centrálu. Naznačujú to dokumenty, ktoré aktuálne schválil bratislavský magistrát. Zaujímavé je to, že o povolenia nežiada samotný reťazec ani špecializovaná projekčná firma.



Na úrady sa totiž obrátila spoločnosť Kappa Trade. Tá patrí do portfólia kontroverzného podnikateľa a oligarchu Vladimíra Poóra. Reťazec by aj po novom mal sídliť v bratislavskom Ružinove, na pozemkoch, ktoré stále vlastní podnikateľova firma.

Mesto projekt odobrilo a dalo mu záväzné stanovisko. Podklady pritom odhaľujú detaily. Zámer nesie názov Polyfunkčná budova Centrálna budova obchodného reťazca Lidl Slovenská republika. Podľa neho má mať nová centrála jedno podzemné a päť nadzemných podlaží.

Aj keď Poór hovoril o tom, že sú už dohodnutí s Lidlom, pozemky sú stále zapísané na spoločnosť Kappa Trade. Poór pre INDEX hovorí, že obe strany sú dohodnuté. „Kappa Trade úspešne plní odkladacie podmienky zmluvy dohodnuté so spoločnosťou Lidl. Predpokladám, že do šiestich mesiacov by malo byť z našej strany všetko uzatvorené a ukončené,“ konštatuje.

V krátkosti z ekonomiky:

Ľudia viditeľne šetria: Obchodné reťazce vo veľkom menia cenovky a je pravdepodobné, že tak v priebehu nasledujúcich týždňov urobia opakovane. Na zdražovanie reagujú aj kupujúci. Samotné reťazce priznávajú, že šetrenie zákazníkov je viditeľné. Menia preto stratégie a koncepty predaja, ich cieľom je predísť výraznejším prepadom.

Obchodné reťazce vo veľkom menia cenovky a je pravdepodobné, že tak v priebehu nasledujúcich týždňov urobia opakovane. Na zdražovanie reagujú aj kupujúci. Samotné reťazce priznávajú, že šetrenie zákazníkov je viditeľné. Menia preto stratégie a koncepty predaja, ich cieľom je predísť výraznejším prepadom. Ako funguje e-PN: Už pol roka funguje na Slovensku elektronická maródka. Pre lekárov je zatiaľ dobrovoľná. Ak ste chorí či s teplotami, nemusíte nosiť papiere od lekára do firmy, v ktorej pracujete. Všetko prebehne elektronicky a vy sa môžete doma liečiť. Ako sa to zatiaľ osvedčilo?

Už pol roka funguje na Slovensku elektronická maródka. Pre lekárov je zatiaľ dobrovoľná. Ak ste chorí či s teplotami, nemusíte nosiť papiere od lekára do firmy, v ktorej pracujete. Všetko prebehne elektronicky a vy sa môžete doma liečiť. Ako sa to zatiaľ osvedčilo? Maximálne ceny energií: Vláda nariadila maximálne ceny elektriny a plynu pre dodávateľov, ktorí ich nemali pre malé podniky nastavené. Maximálne ceny budú mať výšku určenú dodávateľom elektriny poslednej inštancie.

Talentovanejšia ako Slafkovský? Za Slovensko hrá 14-ročný zjav, namiesto bábik mala hokejku

Nela Lopušanová sa zdraví so spoluhráčkami. (zdroj: IIHF)

„Máme doma také iné dieťa,“ s úsmevom hovorí Slávka Lopušanová, keď príde reč na jej dcéru. Zo slov matky cítiť hrdosť i starostlivosť. S manželom Jozefom súhlasili, že pre Sportnet vyrozprávajú príbeh hokejového zázraku, ktorý reprezentuje Slovensko na majstrovstvách sveta žien do 18 rokov.

Svojimi výkonmi vo švédskom Östersunde udivuje slovenských i zahraničných fanúšikov, novinárov či expertov.

Nela Lopušanová má iba štrnásť rokov. Napriek tomu už teraz patrí k najlepším hráčkam v ženskej extralige a v zbierke má aj účasť v All Star tíme zo seniorských MS v hokejbale.

Jej kariéra je stále len na začiatku, no dala by sa charakterizovať jedným slovom: úspech. Došla k nemu rokmi tréningu, ale bez obrovského talentu by to nebolo možné. Korčuľovanie a práca s hokejkou jej ide asi tak prirodzene ako dýchanie. Od útleho detstva prevyšuje nielen rovesníčky, ale i rovesníkov.

Vyšší vek je často spojený s horším spánkom. Ako si poradiť s bezsennými nocami?

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Výskumy naznačujú, že s pribúdajúcim vekom sa spánkový režim naozaj mení. "Myslite na svoj spánok, ako keby to bolo auto. Ako starne a najazdí viac kilometrov, začne sa rozpadávať, potrebuje viac opráv a aj jazda je menej hladká. To isté sa deje aj s vaším spánkom," hovorí pre denník New York Times klinický profesor Abhinav Singh, ktorý pôsobí na lekárskej fakulte Mariánskej univerzity v Indianapolise a venuje sa poruchám spánku.

Neznamená to však, že nespavosť a enormná únava počas dňa sú prirodzenou súčasťou starnutia. Lekári hovoria, že narušenie spánku je často spojené so zdravotnými, psychiatrickými alebo neurologickými poruchami.

Dobrou správou je, že podľa odborníkov by mali rovnaké návyky, ktoré zlepšujú spánok u starších dospelých s meniacim sa životným štýlom, fungovať aj na spánkový režim.

Ísť spať a vstávať každý deň v rovnakom čase, vyhýbať sa zdriemnutiu, popoludňajšej dávke kofeínu, dodržiavať zdravú výživu alebo pravidelne cvičiť, to všetko sú veci, ktoré vám pomôžu zaspať, tvrdí výskum.

V krátkosti o zdraví:

Biomedicína napreduje: Na konci roka 2022 sa stala nezvyčajná udalosť: dobrovoľníci prvýkrát dostali transfúziou červené krvinky, ktoré vedci vypestovali v laboratóriu. Obdobných inovácií v zdravotníctve, ktoré sú založené na podobnom princípe, je viac.

Na konci roka 2022 sa stala nezvyčajná udalosť: dobrovoľníci prvýkrát dostali transfúziou červené krvinky, ktoré vedci vypestovali v laboratóriu. Obdobných inovácií v zdravotníctve, ktoré sú založené na podobnom princípe, je viac. Zahriate svaly menej bolia: "Cvičenie nemusí nevyhnutne viesť k bolestiam," tvrdí Lewis Macgregor, lektor v odbore šport, zdravie a cvičenie na Univerzite v škótskom Stirlingu. Zhrnul pár odporúčaní, vďaka ktorým sa môžete vyhnúť neprimeranej bolesti a zraneniam po tréningu.

"Cvičenie nemusí nevyhnutne viesť k bolestiam," tvrdí Lewis Macgregor, lektor v odbore šport, zdravie a cvičenie na Univerzite v škótskom Stirlingu. Zhrnul pár odporúčaní, vďaka ktorým sa môžete vyhnúť neprimeranej bolesti a zraneniam po tréningu. Nový liek na alzheimera: Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv schválil veľmi očakávaný nový liek, ktorý má spomaliť pokles poznávacích schopností u pacientov s Alzheimerovou chorobou. Nazýva sa Leqembi, známy je aj ako lecanemab. Testovaním sa zistilo, že daný liek počas 18 mesiacov spomalil proces poklesu poznávacích schopností u pacientov o 27 percent.

