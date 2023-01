Radka Trokšiarová z Teplárne: Zo Slovenska odísť nechcem. Som tu doma

Od teroristického útoku, keď bola postrelená, ubehli tri mesiace.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Pred troma mesiacmi ju pri útoku na bar Tepláreň vážne poranil strelec. Dvaja jej priatelia, Matúš Horváth a Juraj Vankulič, pri streľbe zahynuli, ona absolvovala náročnú operáciu a postupne sa pokúša vrátiť do normálneho života.

RADKA TROKŠIAROVÁ hovorí o tom, ako útok zmenil menšinu LGBT+ aj o tom, že starších ľudí pri témach inakosti často podceňujeme.

"Celkovo sa mi zdá, že staršia generácia pristupuje k týmto veciam otvorenejšie, ako mnohí predpokladajú. Povedala by som, že starší ľudia sú ochotnejší nechať si vysvetliť veci od tých, ktorí im rozumejú. Horšie je to možno so strednou generáciou, ktorá si jednoducho utvorí názor a nepýta sa."

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V rozhovore sa dočítate: Ako sa zotavuje po vážnom zranení, ktoré utrpela po streľbe pred Teplárňou.

Ako sa zmenila po útoku zmenila situácie LGBT+ menšiny.

Aké to bolo, keď sa celé Slovensko dozvedelo, že patrí k sexuálnej menšine.

Prečo si myslí, že starší ľudia sú k inakosti otvorenejší ako stredná generácia.

Ako vníma statusy Igora Matoviča.

Prečo nechce odísť zo Slovenska a aké má plány do budúcnosti.

Od teroristického útoku na Zámockej ulici uplynuli presne tri mesiace. Ako sa v tomto čase máte?

Mení sa to. Jeden deň lepšie, inokedy horšie. Svoje zohráva to, že som mala narodeniny a mal by ich aj Juraj. Plánovali sme ich stráviť spolu. Viackrát to teda na mňa doľahlo.

Strelec vám veľmi vážne poranil nohu. Ako sa hojí vaše zranenie?

Mám už len jednu barlu a krívajúc prejdem po byte. Ale lekár ma varoval, že pôjde o zdĺhavý proces, mala som totiž prestrelenú stehennú kosť a počas operácie mi do kosti museli vložiť titánový klin. Bol to veľký zásah.

Viacerí sa čudujú, že napriek tomu už chodím iba s jednou barlou a že som nohu pomerne dobre rozchodila. Dôležité asi bolo, že som sa nezrútila a postavila som sa k tomu tak, že je dôležité, aby som sa čím skôr vrátila do reality.