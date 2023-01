Šipoš: Ak sa nedohodne na 76-ke, tak budú predčasné voľby. My sa toho určite nebojíme

V novej sedemdesiatšestke nemusia byť tí istí ľudia, hovorí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Rozprávame sa o verzii, či to ublíži OĽaNO a či tento projekt má nejakú šancu. Môže sa stať, že OĽaNO si obháji svoje čísla. Ak tento projekt môže získať percentá, bolo by fajn mať ďalšieho koaličného partnera do ďalších volieb,“ hovorí poslanec za OĽaNO MICHAL ŠIPOŠ o prípadnom odchode Eduarda Hegera (OĽaNO) s Jaroslavom Naďom (OĽaNO) zo strany, o ktorom sa rozpráva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V OĽaNO sa zrejme schyľuje k rozkolu. Na sneme hnutia sa možno udeje aj súboj o predsednícku stoličku. Poslanec hovorí aj o novej 76-ke v parlamente, statusoch Igora Matoviča (OĽaNO), či o možnosti predčasných volieb.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dzurindova nová strana nevznikne. Ako môže vyzerať jeho ponuka pre pravicových voličov? Čítajte

Michal Šipoš je členom predsedníctva strany OĽaNO a výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj,

podpredseda osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS,

miestny aktivista v meste Stará Ľubovňa a členom o. z. Naša Ľubovňa,

bol jeden z organizátorov protestov pred komplexom Bonaparte.

Skončí na januárovom sneme Igor Matovič ako predseda OĽaNO?