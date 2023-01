Martin M. Šimečka: Nemáme historickú pamäť. Aj v Česku sú antivaxeri, ale pri Putinovi nezaváhali

Slovensko si prechádza búrlivou etapu, ktorá môže vyústiť do "veľmi zlého obdobia", hodnotí bývalý disident a novinár Martin M. Šimečka.

"Silno pripúšťam, že bude vláda fašistov so Smerom a Hlasom. To dokonca považujem za najpravdepodobnejší variant," predpovedá komentátor Denníka N a bývalý šéfredaktor SME.

Či je príbeh Slovenska úspešný, sa bude dať podľa neho povedať niekedy v roku 2050. Závisieť to bude aj od toho, či medzi ľuďmi tak, ako aj v minulosti prevládne opäť ľahostajnosť.

"Zatiaľ nevieme, čo v tejto chvíli prevažuje. Či tendencia spoločnosti k autoritatívnemu štátu alebo či si demokraciu dokážeme ubrániť," vraví Šimečka.

Pred desiatimi rokmi už ako bývalý šéfredaktor ste kritizovali Denník SME za to, že pravdu nehľadá, ale "pozná ju a písaním ju len potvrdzuje". O tri roky ste sa k tým istým ľuďom - redaktorom, ktorí odišli zo SME - pridali a začali s nimi pracovať v Denníku N. Čo sa zmenilo?

Keď som to povedal, pôsobil som v Prahe v týždenníku Respekt a zvonku to predsa len bolo vidieť trochu inak. Mal som taký pocit, hoci dnes to môže vyzerať ako mylný úsudok. Denník SME mal vtedy skoro každý deň na prvej strane Roberta Fica a už aj mňa to do veľkej miery otravovalo.

Nie je to ospravedlňovanie Fica. Ale on sa v prvých rokoch ešte pokúšal vládnuť relatívne konformne. Nerušil reformy, doviedol Slovensko k euru, hoci bol spočiatku proti tomu. Mal som pocit, že o politike sa nemá písať tak, že politici sú a priori zlí a nebezpeční, lebo to vieme, ale že to treba ukazovať konkrétne. Konkrétnych dôkazov na to, že Fico bol nebezpečným politikom, ale vtedy nebolo toľko, aby to oprávňovalo o ňom písať iba negatívne.

Výrok o nehľadaní pravdy ste povedali v roku 2013. To už mal Robert Fico za sebou prvú vládu s kauzami a zostavil druhú vládu, v ktorej Smer vládol sám.

Aj tak som mal pocit, že v tomto sú novinári voči nemu príliš negatívne nastavení. Dnes sa už naplnilo, že je z Fica oveľa nebezpečnejší politik ako pred desiatimi rokmi a doviedla ho k tomu jeho vlastná cesta, keď zničil štát a postavil ho na mafiánskom základe a potom prišla vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.