Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Prehliadky zrekonštruovanej národnej galérie sa blížia

Prehľad podujatí v Bratislave na najbližšie dni: Top 10 events in Bratislava

9. Slováci pomohli vystopovať (nečakaný) pôvod meteoru

Komenského univerzita prevádzkuje systém na určovanie dráh meteorov: Slovaks help trace a meteor to unexpected place of origin

8. Hegerova imaginárna sedemdesiatšestka, Dzurindova politická hmla a Čaputovej veľké rozhodnutie Čo čaká slovenskú politiku v roku 2023: Slovakia in 2023: Seeking an end to political chaos without becoming a ‘little Hungary’

Zrekonštruované priestory SNG. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

7. Čo znamenajú písmená T a C na starej liptovskej minci?

Kopec Rohačka má bohatý archeologický potenciál: The oldest script from Liptov was discovered on a small coin

6. Aj Bukurešť je podľa Matúša Valla bohatšia než Bratislava

Hlavné mesto je v rozpočtovom provizóriu: Government's measures made Bratislava one of the poorest European capitals, mayor claims

5. Na Liptove majú novú saunu

Schladiť sa môžete v blízkom potoku: Outdoor sauna was built in popular area in Liptov

4. Drobná zmena v zákone pomôže zamestnancom z tretích krajín

Ďalšia zmena uľahčuje život aj Slovákom hľadajúcim si prácu: New amendment helps foreigners on jobs in short supply

3. Tip na výlet: vodopád Bystrô

Návšteva atrakcie pri Detve je dnes bezpečnejšia: Facelift around waterfall in central Slovakia

Vodopád Bystrô. (zdroj: TASR)

2. Na Slovensku otvoria niekoľko centier s lacným tovarom

Kik a Takko sú typickými značkami, ktoré sú dnes súčasťou týchto centier: Developer to open nine retail parks in Slovakia this year

1. Anglická youtuberka prešla Slovensko na motorke. Čo u nás odporúča?

Víkendový prehľad je aj o nezvyčajnom meteorologickom objave v Bratislave: Weekend: English YouTuber recommends best motorcycle adventures in Slovakia

