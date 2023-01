Matovič vyčkáva, podpis na novú Hegerovu vládu pridá až ako posledný

Čo zaznelo v politických diskusiách.

BRATISLAVA. Dočasne poverený premiér Eduard Heger to so zbieraním podpisov poslancov, ktorí by podporili novú vládu, nebude mať ľahké. Zatiaľ sa mu nedarí zozbierať ani všetky podpisy v domovskom hnutí OĽaNO.

Podpis nedostal ešte ani od jeho predsedu Igora Matoviča, ktorý tvrdí, že sa symbolicky podpíše ako posledný. Hegerovi pri zbere podpisov drží palce, povedal to v relácii Na telo televízie Markíza.

"Nechcem dávať bianco šek pánovi premiérovi, keďže neviem, kto v tej vláde bude sedieť," povedal poslanec OĽaNO György Gyimesi v TA3. Premiér zatiaľ nemá rátať s jeho hlasom. Potvrdil aj to, že Heger ho zatiaľ osobne o podpis ani nepožiadal.

"Ja si osobne myslím, že sa predčasným voľbám nevyhneme," tvrdí Gyimesi s tým, že v sobotu rokoval so šéfom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, ktorý podporu novej vlády podmieňuje práve predčasnými voľbami.