Nádej na novú Hegerovu vládu padá k nule. SaS sa prikloní k predčasným voľbám

SaS uprednostňuje septembrový termín volieb.

BRATISLAVA. Bez hlasov SaS končí snaha povereného premiéra Eduarda Hegera z OĽaNO na rekonštrukciu vlastnej vlády.

Poslanci strany Richarda Sulíka sa nepodpíšu do hárku , ktorým chcel Heger presvedčiť prezidentku Zuzanu Čaputovú, že ho podporuje dostatočných 76 poslancov a mala by ho poveriť zostavením staronovej vlády s plnými právomocami. O tie vláda prišla 15. decembra, keď jej parlament vyslovil nedôveru.

Potvrdzuje to aj samotná SaS: "Diskusiu o novej väčšine odmietame. Toto je jasný postoj poslaneckého klubu SaS. Aj z tohto dôvodu SaS podporuje ako kompromisné riešenie predčasné voľby v septembri," tvrdí Sulík.

Heger mal v pondelok záujem osloviť poslancov SaS na zasadnutí ich poslaneckého klubu. Sulík však na poslednú chvíľu nedal na stretnutie súhlas a premiérovi odkázal "nech nechodí."

Bez SaS sa pritom Heger môže spoliehať najviac na 71 hlasov poslancov OĽaNO, odídencov z OĽaNO okolo ministra životného prostredia Jána Budaja, Sme rodina a Za ľudí.

Ani získanie tohto počtu poslancov pritom nie je pravdepodobné. Heger naposledy tvrdil, že získal podpisy asi 50 koaličných poslancov. Nie je medzi nimi ani Hegerov stranícky šéf Igor Matovič a ďalší poslanec OĽaNO György Gyimesi.

Bez dohody na konaní predčasných volieb v júni alebo v septembri nechce Hegerovi pomôcť ani Sme rodina a ich poslanec Ján Krošlák, ktorý v decembri zahlasoval za pád vlády by Hegerovmu novému kabinetu nedal hlas za žiadnych okolností. "Bola by to vyššia forma schizofrénie," reagoval.

Mesiac po páde vlády, keď má Hegerov kabinet len oklieštené právomoci, zostáva posledný týždeň na sformovanie nových blokov konzervatívnych a liberálnych strán, ktoré chcú ísť spoločne do predčasných volieb.

Aj vyjasňovanie pozícií parlamentných strán OĽaNO a SaS musí byť ukončené do 24. januára, kde sa o riešení politickej krízy rozhodne.

1. Prečo SaS nepodporí Hegerovu vládu?

Hoci Richard Sulík bezprostredne po vyslovení nedôvery Hegerovej vláde v decembri sám núkal hlasy SaS pre novú zrekonštruovanú vládu Eduarda Hegera, teraz to už neplatí.