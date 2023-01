Referendum 2023: Všetky hlasovacie miestnosti sa otvorili načas (minúta po minúte)

08:02 | Domov Priebeh referenda je zatiaľ pokojný, všetky hlasovacie miestnosti sa otvorili načas. Uviedla to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová. Ani počas dňa neočakáva problémy. "Sú otvorené všetky miestnosti, v tejto chvíli nemáme hlásený žiadny problém," povedala Chmelová. Zdôraznila, že pri referende je situácia špecifická. "Referendum sa líši od volieb. Pokiaľ ide o kampaň, v zákone o volebnej kampani nie je referendum upravené, nič nie je zakázané. Neexistuje ani moratórium," ozrejmila. Neoficiálne výsledky referenda by podľa Chmelovej mohli byť známe skoro po polnoci. "Vzhľadom na jednoduché zisťovanie volieb v referende, ako aj elektronizáciu, pokiaľ ide o posielanie zápisníc, možno v skorých ranných hodinách. Netrúfam si povedať presne, ale určite niekedy skoro po polnoci," priblížila. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán začne zasadať o 9:00. (TASR) 07:00 | Domov Dôležité Začalo sa referendum, hlasovacie miestnosti sa otvorili. Ľudia sa môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady. Referendum inicioval Smer a ďalšie opozičné strany. Hlasovať je možné do 22:00. Na to, aby bolo referendum platné, musí prísť viac ako polovica oprávnených voličov, to znamená viac ako 2,2 milióna ľudí. Má zmysel hlasovať v referende? Prečítajte si otázky a odpovede >>>> Spočítavanie hlasovacích lístkov sa začne hneď po zatvorení hlasovacích miestností a priebežné výsledky by mali byť známe ešte v priebehu noci. (SME) Zdroj TASR

Kto je za referendom a kto v ňom môže hlasovať?

Referendum, ktoré podporovali SNS, Hlas a Republika, ale najmä Smer Roberta Fica, prebehne 21. januára 2023. Hlasovacie miestnosti budú v sobotu otvorené od 7. do 22. hodiny. Referenda sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky, ktorý je v čase jeho konania starší ako 18 rokov.

Na to, aby bolo referendum platné, je nutná účasť viac ako polovice oprávnených voličov. Na Slovensku to znamená, že hlasovacie miestnosti by malo navštíviť a hlasovať vyše 2,2 milióna voličov.

Ako hlasovať v referende 2023

Hlasovanie je podobné ako vo voľbách, avšak na hlasovacom lístku sa krúžkuje len odpoveď ÁNO alebo NIE.

Po príchode do hlasovacej miestnosti sa volič preukáže okrskovej komisii občianskym preukazom. Dostane jeden hlasovací lístok a prázdnu obálku, pričom sa podpíše v zozname voličov.

S obálkou a lístkom pôjde za plentu, kde zakrúžkuje jednu z možností. Potom vloží lístok do obálky a tú hodí do urny.

Hlasovať mimo trvalého bydliska je možné iba s hlasovacím preukazom, ktorý sa dal vybaviť do začiatku tohto roka. Do piatka 20. januára bolo ešte možné požiadať na miestnom úrade o vydanie hlasovacieho preukazu.