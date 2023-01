Tabery: Česká novinárčina si zatiaľ nevie dať rady v rozhovoroch s Babišom alebo so Zemanom

Hovorí o českých prezidentských voľbách.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Myslím si, že to bude rozhodne festival populizmu a asi prehliadka všetkých taktík, ktoré sa dajú použiť,“ hovorí šéfredaktor českého týždenníka Respekt ERIK TABERY o nadchádzajúcom druhom kole prezidentských volieb v Česku.

Už teraz je jasné, že nový český prezident bude muž po šesťdesiatke s komunistickou minulosťou. Prvé kolo volieb tesne vyhral generál Petr Pavel, proti nemu stojí bývalý premiér Andrej Babiš.

Erik Tabery je šéfredaktorom týždenníka Respekt, píše najmä politické komentáre,

s týždenníkom začal spolupracovať už v roku 1997, neskôr sa stal kmeňovým redaktorom,

získal cenu Novinářská křepelka, Cenu Ferdinanda Peroutku a Novinársku cenu.

Budú voľby referendom o Andrejovi Babišovi?

Do značnej miery áno. Trochu už prebehlo v prvom kole, Andrej Babiš získal o pol milióna viac hlasov, ako ich získalo celé hnutie ANO v posledných parlamentných voľbách. Myslím si, že výsledok prekonal Babišove očakáva aj očakávania jeho kritikov. Je to veľký nárast.

Môžeme preto prinajmenšom povedať, že pre časť spoločnosti, ktorá je nespokojná, frustrovaná a časť z nej je aj pomerne radikálna, je Andrej Babiš lídrom. V tom ohľade by som povedal, že to bol výberový konkurz na populistu v Českej republike a on ho s prehľadom vyhral.

Odohráva sa teraz dva týždne súboj medzi populizmom a vojenským pragmatizmom?