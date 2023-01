Štát zjemnil pravidlá na oddlženie nemocníc. K miliónom sa môžu dostať aj žraloci z BBF

BFF Central Europe nemocníc žiada 221 miliónov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Od dodávateľov skupuje pohľadávky, ktoré majú voči nemocniciam. Následne ich od zdravotníckych zariadení vymáha s vysokými úrokmi. Ak neplatia, hrozí im súdmi alebo exekúciami.

Firme BFF Central Europe (BFF CE) dlhovali nemocnice podľa ministerstva zdravotníctva len na istine k 30. júnu minulého roka 141,3 milióna a na úrokoch ďalších 80 miliónov eur. Okrem toho Národná transfúzna služba dlhuje BFF CE ďalších 5,7 milióna eur.

Šéf firmy Marek Duban odmietol tieto sumy potvrdiť. "Nebudeme komunikovať naše finančné údaje," uviedol.

Doteraz sa BFF CE nechcela zapojiť do oddlženia nemocníc, lebo by podľa pravidiel musela dať zľavu z istiny a na získanie peňazí z úrokov by mohla rovno zabudnúť. Avšak vlani v decembri vláda kritériá zjemnila.

K vyše 258 miliónov eur, ktoré zostali na oddlženie nemocníc, sa tak ich veritelia vrátane BFF CE môžu ľahšie dostať.

Bývalý štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura na základe toho, ako sú v schválenom dokumente nastavené pravidlá oddlženia, nevylučuje, že BFF CE by si mohla prísť nielen na celú sumu z istiny, ale aj na úroky.

Na oddlženie štát v roku 2020 vyčlenil 575 miliónov eur. Z tejto sumy zatiaľ nie je vyčerpaných spomínaných 258 miliónov eur.

Zdravotnícke zariadenia patriace pod ministerstvo zdravotníctva dlhovali ku koncu júna minulého roka 638,10 milióna eur. Sú to najmä univerzitné a fakultné nemocnice a špecializované ústavy.

Zjemnili kritériá