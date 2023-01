Paralelné dejiny Slovenska. Čo znamená SME pre Vašáryovú, Rotha či Vagoviča? (anketa)

Anketa k 30. výročiu vzniku denníka SME.

Súčasťou redakcie SME boli počas 30-ročnej existencie stovky reportérov i prispievateľov, ktorí pôsobili aj v iných médiách, aj v iných úlohách. Čo v ich živote znamená SME?

Eva Borušovičová

Je filmovou i divadelnou režisérkou, scenáristkou a spisovateľkou. Od roku 2015 pravidelne publikuje autorské strany v SME.

„SME sú noviny, ktoré čítam od ich vzniku. SME je však aj prienikom ľudí, ktorých si vážim a mám rada. Sú to nielen tí, ktorí SME tvorili a tvoria, ale aj tí, ktorí SME čítajú. S niektorými, ktorí mi napísali na základe môjho textu, som dodnes v kontakte a sú mojimi priateľmi na diaľku. SME je útočiskom pre zvedavé duše, miestom stretávania sa myšlienok, priestorom, kde sú tí, ktorí chcú robiť život v tejto krajine spravodlivejším a lepším. SME je súčasne bojiskom názorov aj otvorenou náručou, klubom duchaplných a premýšľajúcich ľudí.“

Róbert Kotian

Od roku 1990 bol komentátorom Smeny, neskôr SME, kde zostal do roku 2002. Od roku 2015 je stály spolupracovník denníka SME. V roku 2018 oživil časopis Kultúrny život, ktorý začal vychádzať ako mesačná príloha denníka SME. Pre SME pripravuje aj Magazín o knihách a do roku 2022 aj Magazín o filme.

„Denník SME je pre mňa stotožnený s postavou Karola Ježíka. Skvelého šéfredaktora a vynikajúceho chalana, vďaka ktorému denník SME vyzerá tak, ako vyzerá. A vďaka ktorému sme prežili aj tie najťažšie roky, keď sme sa ťahali za prsty s Vladimírom Mečiarom.“

Juraj Mravec

Bol reportérom SME od roku 1993 do roku 1997. Pracuje ako reportér v relácii Reportéri v RTVS.

„SME, to SME boli my! Skvelá partia novinárov zo Smeny, ktorí sa nezľakli Mečiarovho drzého pokusu zrušiť nadpriemerne kreatívny kolektív bývalého mládežníckeho denníka. SME sa síce zrodilo v malom domčeku na Mýtnej ulici v Bratislave, ale po rokoch sa z neho stala mediálna pevnosť strážiaca princípy demokracie v tejto krajine. Nespomínam si na úžasnejšie roky v novinárskej kariére, ako bolo tých prvých päť rokov v SME.“

Richard Rybníček

V rokoch 1994 a 1995 bol redaktorom domáceho spravodajstva. Bol generálnym riaditeľom TV Joj aj RTVS. Od roku 2010 je primátorom Trenčína.

„Mal som tú česť pracovať v SME v čase, keď som mohol mať šéfa Karola Ježíka a kolegov ako Alexej Fulmek, Vlado Popelka, Robo Kotian, Ivan Štulajter a ďalších skvelých novinárov. Som hrdý na to, že SME je súčasťou môjho životopisu a že ma naučilo vážiť si a chápať profesionálnu a objektívnu žurnalistiku a tým si aj vážiť slobodu a demokraciu. “

Eva Čobejová

V roku 1990 začínala ako reportérka v Smene, odkiaľ prešla do SME, kde bola do roku 1998. Momentálne pôsobí v internetovom magazíne Postoj.

„Spomínať na SME, to pre mňa znamená spomínať na mladosť. V mladom veku som sa ocitla v inšpirujúcom a ľudsky prajnom prostredí, ktoré formoval charizmatický líder Karol Ježík. Pod jeho vedením sme sa mohli v čase mečiarizmu postaviť proti a ovplyvňovať smerovanie krajiny. “

Marián Leško

Ako komentátor SME pôsobil od roku 1996 do roku 2011. Neskôr pravidelne účinkoval v relácii Sedem s r. o. Pôsobil aj ako poradca prezidentky Zuzany Čaputovej pre vnútornú politiku.

„Možno som pre niektorých svojich zamestnávateľov pracoval viac, ale určite som pre nikoho nepracoval dlhšie. V SME som strávil 15 rokov. A bolo to 15 rokov slobodnej novinárčiny. A novinárčiny ako slobodného povolania."

Matúš Kostolný

V roku 1994 začal pracovať v denníku SME ako redaktor zahraničného oddelenia. V SME potom pracoval 20 rokov. Posledných osem rokov bol jeho šéfredaktorom. Od roku 2015 je šéfredaktorom Denníka N.

„SME pre mňa znamená moju mladosť, lebo som v ňom strávil veľkú časť môjho dospelého života. SME ponúka tú lepšiu verziu slovenských dejín, so všetkými chybami, s lepšími a horšími obdobiami, ale vždy som to robil tak, že som rozprával moderné dejiny Slovenska cez príbeh SME. A to stále platí.“

Robert Roth

Herec Slovenského národného divadla je hlasom denníka SME už 20 rokov.

„SME pre mňa znamená istú formu odporúčaní, tak beriem články v denníku. Keď som si o tom prečítal v SME, vedel som, či si to mám kúpiť, či mám na to ísť a trošku aj čo si mám o tom myslieť.“

Ivan Mikloš

Exminister financií a prezident MESA 10 je prispievateľom denníka SME.

"SME je symbolom nezávislej žurnalistiky, boja za slobodu, demokraciu, spravodlivosť. Osobne som poznal Petra Vajdu, vzácneho človeka, ktorý stál pri vzniku SME a dosiahol, že po útoku Mečiara a jeho vlády na Smenu mohli byť založené takéto noviny.“

Zuzana Petková

Do SME prišla v roku 2010 z denníka Pravda, kde pôsobila ako zástupkyňa šéfredaktora. Venovala sa najmä investigatívnej žurnalistike. Od roku 2018 je šéfkou Nadácie Zastavme korupciu.

„Keď sa rodilo SME, bola som akurát študentka žurnalistiky. A mojím veľkým snom bolo pracovať práve v SME. Bolo pre mňa niečo ako novinárska ikona. Nebyť SME, nikdy by sme sa nedozvedeli o veľkých korupčných kauzách – ako napríklad o zvukovej nahrávke, ako sa za Mečiara privatizovali Nafty Gbely, alebo o tunelovaní Slovenského pozemkového fondu... Nebyť SME mnohé korupčné podhubie obchodov a štátu a štátnej správy zostane skryté.“

Marek Vagovič

V SME pracoval v rokoch 2007 až 2011, odhalil viacero investigatívnych káuz. Na portáli Aktuality.sk zakladal oddelenie investigatívy, do ktorého vzal aj Jána Kuciaka. Do konca roka 2022 moderoval novú diskusnú reláciu RTVS Pod povrchom.

„V denníku SME som prežil štyri mimoriadne plodné roky. Bolo to počas prvej vlády Smeru, keď sme otvárali jednu kauzu za druhou. Od pozemkových škandálov typu Veľký Slavkov cez majetky politikov ako Ján Slota až po hlas podobný Ficovi. Investigatíva bola vtedy výkladnou skriňou SME, spolu s Tomom Nicholsonom, Zuzanou Petkovou, Monikou Tódovou, Mirom Kernom, Michalom Piškom aj s ďalšími kolegami sme vytvorili skvelý tím. Vzbudzoval rešpekt u politikov, oligarchov aj kolegov z konkurenčných médií. “

Mirka Kernová

V redakcii SME pôsobila od roku 2000, do roku 2010 bola redaktorkou domáceho spravodajstva. Dnes vedie vlastný internetový projekt a web Omédiách.com.

„Práca v denníku SME určila moju životnú dráhu. Umožnila mi byť priamo pri dôležitých spoločenských udalostiach, ale aj odhaľovať zabudnuté momenty. V SME som sa naučila, že práca novinára je hľadanie pravdy, že je dôležité udalosti zažívať na vlastnej koži, neustále sa pýtať, rozprávať a stretávať sa s ľuďmi.“

Michal Havran

Teológ, spisovateľ a moderátor publicistickej relácie Večera s Havranom je prispievateľom SME od roku 2015.

„SME pre mňa znamená aj rodinný príbeh, pretože môj otec ho spoluzakladal. Pre mňa ako autora je to jedno z posledných miest na Slovensku, kde sa dá prihovárať a tvoriť spôsobom, aký si autori sami vyberú. Zároveň na spoločenskej úrovni je SME metafora toho, ako by sme chceli, aby raz vyzerala celá krajina, a zatiaľ sa to darí iba v novinách.“

Barbora Dvořáková Hatráková

Začínala v Smene v roku 1992, odkiaľ prešla do SME. Až do roku 2006 pracovala na oddelení kultúry a potom ako publicistka v sobotnom magazíne. Teraz je editorkou v spoločnosti News and Media Holding.

„Vďaka denníku SME som zažila nádherné a výnimočné obdobie po každej stránke. Počnúc miestom, kde sme mali redakciu. Nebol to žiadny ,open space‘, ale malebný domček, kde sme mávali porady na záhrade pod stromom. Vždy, keď idem okolo, pichne ma pri srdci a spomeniem si na fajn kolegov, ktorí tu vtedy pracovali, a akí sme boli plní ideálov. No to najdôležitejšie bolo stretnutie s výnimočným šéfredaktorom a človekom Karolom Ježíkom, ktorého už nikto nikdy nenahradil. To považujem za najväčšie novinárske privilégium od života, že som bola v SME v ,ježíkovskej ére‘ a zažila jeho nezištnú snahu robiť Slovensko lepším.“

Lukáš Diko

V rokoch 2000 a 2001 pracoval na domácom spravodajstve SME. V televíziách Markíza a RTVS šéfoval spravodajstvu. Dnes je predsedom a šéfredaktorom Investigatívneho centra Jána Kuciaka.

„Denník SME pre mňa znamená dôležitý základ. Základ každého dňa, keďže už desaťročia patrí každé ráno k prvým zdrojom informácií, ktoré čítam. A je pre mňa aj významným osobným základom. Pod vedením vtedajšieho šéfredaktora Martina Milana Šimečku som sa naučil hľadať pravdu v každodennej novinárskej práci aj v živote. SME ma tiež naučilo, že bojovať novinárskymi prostriedkami za demokratické hodnoty a toleranciu má zmysel.“

Fedor Blaščák

Zaoberá sa súčasnými dejinami a politikou pamäti, filozofiou, pôsobí v neziskovom sektore. Od roku 2021 je prispievateľom denníka SME. Od roku 2022 riadi Nadáciu otvorenej spoločnosti.

„V 90. rokoch som vnímal SME ako ozajstných strážnych psov demokracie, ktorí vycerili zuby a pomohli poraziť Mečiara. Neskôr som ho vnímal ako úspešný biznis príbeh, ktorý sa neskôr pretavil do mocenského biznis príbehu, a to, ako dokázal Alexej Fulmek vytlačiť Jaroslava Haščáka z vydavateľstva, by sa malo zapísať do učebníc.“

Magda Vášáryová

Herečka, diplomatka a politička. Vo voľbách v roku 1999 kandidovala na post prezidenta Slovenska ako vôbec prvá žena na Slovensku. Je prispievateľkou SME.



„SME čítam ako prvé noviny vždy ráno, až potom si dám Gazetu Wyborczu z Poľska. A to je, myslím si, jedno z najlepších hodnotení. Stále si vážim na SME, že si drží novinársku kvalitu, že nerobí politiku, pretože nemám rada, keď novinári robia politiku, ale mám rada, keď novinári informujú, pretože to potrebujeme.“