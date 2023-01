Americký herec roky pátral po svojich koreňoch. Teraz žiada o slovenské občianstvo

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Domov ho nikdy neposlali. Slováci sa však Brita pýtajú dokola to isté: "Prečo si stále tu?"

Účtovníkovi, ktorý žije na Slovensku takmer 30 rokov, na krajine záleží viac ako niektorým Slovákom: Englishman's plan to move to Slovakia for six weeks changed to forever

9. Kam chodia za modlitbou cudzinci?

Pozrite si prehľad podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

8. Propagátor bratislavskej architektúry berie cudzincov na miesto, ktoré by čakal málokto

Štefan Cipár stojí za instagramovým účtom "beautifulbratislava": He runs beautifulbratislava Instagram page: Slavín should not be blamed for war

Letecky pohľad na ubytovňu Hviezda, známu aj pod menom Kukurica. (zdroj: SME - Marko Erd)

7. Američan so slovenskými koreňmi reprezentoval USA na futbalových majstrovstvách

Skóroval alebo nie? Slovak descendant played with US team in first World Cup

6. Ak štát zaspí, zo Slovenska sa stane "európska Kuba"

Budúcnosť spočíva v elektromobilite: Slovak car industry keeps momentum

5. V Žilinskom kraji majú chránený výhľad i šopy

Práve staré šopy sú vzácnosťou, ktoré chcú na Liptove zachrániť: Artists love them but the iconic barns in Liptov are declining

4. Bufet ako z divokého západu

Bufet na kolesách je na Kysuciach hitom: A unique buffet in the Kysuce mountains

Tomu sa povie štýlový bufet s výhľadom. (zdroj: LUCIA PALICOVÁ)

3. Svetlo z pouličných lámp môže ľuďom škodiť

Vedkyňa Valentína Rumanová hovorí o tom, prečo je vystavovanie sa nadbytočnému osvetleniu v noci neprospešné pre zdravie: The Slovak scientist who studies how night light affects our bodies

2. Na Kysuciach majú prístrešky, v ktorých sa turisti cítia ako vo vtáčej búdke

Záujmu architektúrou aj tým, že sú postavené šesť metrov nad zemou: Touristic shelters in Kysuce region resemble a stilt house

1. Americký umelec vysvetľuje, prečo žiada o slovenské občianstvo

Príbeh Jamesa Monroea Števka začal fotografiou: From photo album to citizenship application: One man’s search for his Slovak roots

