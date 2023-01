Detský ombudsman Mikloško: Nemôžem sa pred dieťaťom z detského domova tváriť, že jeho rodičia boli fantastickí

Ak chcem deťom pomôcť, musím im povedať pravdu aj východisko, hovorí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po pol roku vo funkcii predstavil detský komisár JOZEF MIKLOŠKO svoj prvý výskum. Pýtal sa detí na ich názor a výsledky prekvapili aj niektorých odborníkov. Komisár dal totiž dôraz na to, či boli deti z úplných, neúplných rodín, alebo adoptované.

Jozef Mikloško hovorí o svojom prvom výskume na pozícii detského ombudsmana, o tom, aké výsledky priniesol a taktiež o svojich budúcich plánoch.

Jozef Mikloško vyštudovaný lekár a profesor v odbore sociálna práca,

v roku 1992 sa stal predsedom Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorú viedol 30 rokov,

pôsobil ako externý poradca predsedu parlamentu pre oblasť detských práv,

za svoju prácu získal viaceré ocenenia.

U detí, ktoré žijú s oboma vlastnými rodičmi, sa sleduje najvyššie celkové vnímané bezpečie a najvyššie hodnoty celkovej dôvery. Je to jeden z hlavných záverov vášho prvého výskumu. Skúmali ste aj strachy detí. Majú strach z odlúčenia od jedného z rodičov, z rozvodu, priberania, smrti, šikanovania. Sú to veci, ktoré by sme vedeli povedať aj bez prieskumu, nie?

Keď som nastúpil do funkcie, moja hlavná priorita bola snažiť sa spoločnosť spojiť, aby sa deťom žilo lepšie, a zistiť, čo si deti naozaj myslia. Mali sme vzorku 1267 detí, siedmakov. Podstatné je to, že napríklad spojenia adoptívny rodič a úplná či neúplná rodina vo výskume neboli spomenuté. Ide trošku o dezinterpretáciu výskumu.

Na Slovensku o deťoch veľa hovoríme. Niektoré veci sme vedeli a chceli sme si ich potvrdiť. Demograficky sme sa pýtali napríklad na to, s kým žijú. Preto by som adoptívnu rodinu nezdôrazňoval, lebo dieťa ani nemusí vedieť, že je adoptované.

Výskum budete ešte prezentovať hlbšie. V prvom výstupe nebolo rozdelenie podľa typu školy, prospechu regiónu, ale či sú deti v úplných, alebo neúplných rodinách.

Slovo neúplné sme ani raz nespomenuli. Deti potvrdili, že rodina je pre ne dôležitá ako zdroj bezpečia. Cieľom nás dospelých je, aby z detí vyrástli plnohodnotné osobnosti, úspešné v profesionálnom a rodinnom živote. K tomu vedú niekedy veľmi kľukaté cesty. Niektorí o mne povedali, že som napísal, že dieťa z tejto rodiny nemôže fungovať. To nie je pravda.

Ide o slová. Je to naozaj tak, že pre dieťa je podstatná rodina, ktorá je zložená z dvoch biologických rodičov?