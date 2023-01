Hamran: Neželáme si, aby sa vrátilo spolitizovanie Policajného zboru

Rozhodnutia Maroša Žilinku sú definitívne nemenné.

"Videli sme, akí ľudia pracovali na Prezídiu Policajného zboru, pričom dnes stoja pred súdmi,“ hovorí policajný prezident Policajného zboru Slovenskej republiky ŠTEFAN HAMRAN.

V rozhovore vysvetľuje, aký má názor na zrušenie obvinenia v kauze Súmrak, či to, čo by znamenalo pre NAKA a vyšetrovanie nominantov strany Smer, ak by novú vládu zostavoval práve Smer.

Štefan Hamran od apríla 2022 zastáva funkciu prezidenta Policajného zboru SR,

v Policajnom zbore pôsobí od roku 1999, keď sa stal inšpektorom na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Komárne.

Nie som ten typ, pracujem až do konca. Vedel som, do čoho idem, čiže predpokladal som, že sa to môže jedného dňa stať.

Je však asi dosť možné, že ak by sa po predčasných voľbách zmenila vláda, skončíte, nie?

Ak príde minister vnútra, ktorý nebude spokojný s výsledkami práce polície pod mojím vedením, má plné právo na to, aby bez uvedenia dôvodu vymenil prezidenta Policajného zboru.

Je to dobrý systém?