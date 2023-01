Koalícia je podľa Hegera predbežne dohodnutá na septembrovom termíne volieb

Koalícia je podľa neho dohodnutá aj na spôsobe ukončenia volebného obdobia.

BRATISLAVA. Bývalé koaličné strany sa zatiaľ zhodujú na tom, aby sa volebné obdobie mohlo skrátiť uznesením Národnej rady. Zhoda je predbežne na septembrovom termíne volieb. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger.

Predbežná dohoda je podľa neho aj na zmene legislatívy tak, aby na zmenu volebného systému bola potrebná ústavná väčšina.

Rokovania majú pokračovať v nedeľu večer.

Volebné obdobie zrejme ukončia uznesením

Ako premiér skonštatoval, v utorok sa začína schôdza parlamentu, kde je potrebné otvorenie rozpravy k zmene ústavy, predložia sa pozmeňovacie návrhy, ktoré budú mať podporu, a tie sa prerokujú a schváli sa znenie ústavy.

"Smerujeme k tomu, že sa volebné obdobie ukončí uznesením, čiže 90 poslancov v parlamente musí dať hlas na to, aby sa ukončilo volebné obdobie predčasne. Je to uznesenie, ktoré by sa následne po zmene ústavy predložilo do parlamentu, a takýmto spôsobom by sa nastavil presný termín volieb," načrtol Heger.

Na zakotvenie špecializovaného trestného súdu a špeciálnej prokuratúry do ústavy podľa neho zatiaľ nie je v bývalej koalícii dostatočná podpora.

Heger chce dovládnuť do volieb

Pri súčasnej poverenej vláde je podľa Hegera väčšia pravdepodobnosť, že nájde dostatok poslancov na schvaľovanie zákonov ako pri úradníckej vláde.

"Ak by úradnícka vláda nastúpila, musela by si vypýtať súhlas, podporu 76 poslancov. Ak by ju nedostala, nachádzala by sa presne v tom stave ako my," podotkol. Aktuálna vláda vie podľa neho ľahšie rokovať.

Priorita na posledné mesiace vládnutia je pre Hegera previesť Slovensko energetickou krízou a napĺňanie plánu obnovy. Ako uviedol, personálne zmeny v kabinete nie sú možné.

"Keď je vláda v poverení, neviete vymenovať iného ministra, viete len ministra zbaviť poverenia," vysvetlil s tým, že rezort by tak zostal bez vedenia.

K odchodu z OĽaNo sa nevyjadril

Výsledky referenda podľa Hegera neukázali nič nové. "Teraz je dôležité, aby demokratické strany dali atraktívnu ponuku, a tá atraktivita je v tom, že sa prestanú medzi sebou požierať, začnú spolupracovať a ukážu, že vedia spolu fungovať," apeloval.

K svojmu potenciálnemu odchodu z OĽANO sa nechcel zatiaľ vyjadriť.