Naď: Dokončím volebné obdobie, potom by som neplánoval pokračovať v hnutí OĽaNO

Spájanie s Hlasom v koalícii by vraj nepripustil.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Prečo by sme to mali skracovať? Už že to skracujeme na september, je podľa mňa absurdné. Opäť sme ukázali, že pravicová vláda nevie dovládnuť štyri roky, lebo vždy cúvne Robertovi Ficovi alebo predtým Vladimírovi Mečiarovi,“ odpovedá minister obrany JAROSLAV NAĎ (OĽaNO) na otázku, aký je argument pre predčasné voľby 30. septembra.

Hovorí aj o prípadnom odchode z OĽaNO a novom politickom subjekte, o tom, čo by sa muselo zmeniť, aby zostal, či o tom, či stále uvažuje o odchode z politiky.

Budú voľby 30. septembra?

Voľby budú vtedy, keď ich schváli Národná rada Slovenskej republiky. Myslím si, že sa črtá konsenzus na 30. septembra.

Je to poctivé k občanovi a voličovi? Je osem mesiacov po tom, čo sme už od júla v kríze.

Prečítal som si, ak sa nemýlim v Denníku N, že novozélandská premiérka Jacinda Ardernová dala demisiu a vyhlásila voľby na október.

Stále má väčšinu, to je rozdiel.

Aký je rozdiel, keď vláda funguje bez väčšiny a s väčšinou? Dobré veci prechádzajú. Všetky zákony, ktoré som navrhol, či sme mali väčšinu, alebo menšinu, prešli s veľkou väčšinou a nespôsobilo mi to žiaden problém.

Viete si predstaviť, že by bola takáto situácia, keby bol Smer po páde vlády ešte 10 mesiacov vo vláde?

Smer po odchode Roberta Fica a s menšinovou vládou ešte dva roky vládol. Nie je to žiadna novinka.

Máte rokovania o predčasných voľbách. Vyzerá, že budú na konci septembra. Je to pre to, aby ste stihli založiť nový projekt?