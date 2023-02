Psychiater: Príde pacientka, že nezvláda nápor v práci, a my zistíme, že je za tým jej detstvo

Keď na sebe človek pracuje, nie je možné, aby nedosiahol žiadnu zmenu, hovorí odborník.

Väčšina ľudí vie povedať, ak bolo na deťoch spáchané niečo zlé - napríklad fyzické tresty alebo zneužívanie. Podľa psychiatra a psychoterapeuta DANIELA RALAUSA je tu však aj problematika emočného zanedbávania.

"Napríklad ak chýbalo bezpečie, prijatie, rešpekt, uznanie, dôvera, pritúlenie. A to môže byť pre deti veľakrát náročnejšie, ako by sme si mysleli," tvrdí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudia potom prichádzajú v dospelosti do terapie s traumami.

"Väčšinou ľudia prídu s úzkosťami, panickými atakmi, nezvládnu nápor v práci alebo majú konflikty v partnerstve," vraví Ralaus.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rodičia ich bili, ponižovali a odopierali im lásku. Príbehy ľudí o traumách z detstva Čítajte

Pri zisťovaní príčin sa neraz odhalia veci, ktoré si buď človek so svojím problémom v dospelosti nespojil, prípadne ich popiera.

"Napríklad príde pacientka, že nezvláda nápor v práci, prišli panické ataky a postupne sa odkryje situácia z detstva – otec bol málo dostupný a očakával vysoký výkon, mama mala tendenciu porovnávať svoje deti a bola emočne nedostupná," približuje.

V rozhovore sa dočítate: Ako mení zlé zaobchádzanie v detstve mozog človeka?

Čo to vlastne zlé zaobchádzanie je?

Prečo toľko ľudí zľahčuje svoje zranenia z detstva?

Čo vypovedá o stave našej spoločnosti, že tu máme toľko traumatizovaných ľudí?

Prečo sú rodičia schopní traumatizovať svoje dieťa?

A dokáže terapia vyriešiť aj hlboké traumy?

"Mal som tvrdú výchovu a som tu, neubudlo zo mňa. Aj mňa bili, ale každé dieťa si občas zaslúži výchovnú a dnes som slušný človek. Keď som bola malá, nemaznali sa so mnou, ale aspoň som mala rešpekt k rodičom." Čo vám napadne, keď niekde počujete alebo čítate takéto vyjadrenia?

Ako prvé mi napadne, že je to určitá tendencia k zľahčovaniu toho, čo bolo. Môže byť za ňou veľa dôvodov.

Ľudia zažívajú spomienkový optimizmus a na niektoré zlé veci z minulosti radšej nemyslia.

Alebo človek nemá potrebu zaoberať sa tým, čo sa mu stalo, lebo to niekedy môže byť nepríjemné.

Môže ísť aj o to, že ak by pripustili, že niečo v minulosti nebolo v poriadku, znamenalo by to, že by sa museli pozrieť, či ich to nejako ovplyvnilo, či sa to nejako prejavuje a či s tým treba niečo robiť.

Problém môže byť aj v tom, že všetci máme určitú lojalitu k rodičom, čo je naša prirodzená danosť. Niekedy nám bráni v tom, aby sme primerane posúdili, že niektoré veci, ktoré sme zažili, neboli dobré, dokonca že rodičia nám mohli, väčšinou neúmyselne, v určitom smere ublížiť.

Prečo v sebe ľudia popierajú svoje zranenia z detstva, z výchovy? Chcú si udržať pozitívny obraz o rodičoch a svojom detstve?

Povedal by som, že základ toho je evolučno-biologický a je veľmi silný. Sme sociálne žijúce tvory a keď sa narodíme, sme v podstate absolútne odkázaní na opatrujúcu osobu, väčšinou rodičov.