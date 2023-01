Veľká Petržalka aj malý Poltár by mali po jednom poslancovi. Prečo chce Matovič zmraziť pravidlá volieb?

Matovič varoval, že voľby o štyri roky nebudú demokratické.

BRATISLAVA. Je september 2027. Blížia sa parlamentné voľby, o ktorých líder OĽaNO Igor Matovič už pred štyrmi rokmi, v januári 2023, tvrdil, že už nebudú demokratické.

Vládna trojkoalícia Smer, Hlas a Republika, ktorá vzišla v roku 2023 z "posledných demokratických volieb", ako o nich Matovič hovoril, naplnila hrozbu, pred ktorou líder OĽaNO varoval.

Zmenila volebný systém na Slovensku a vďaka tomu sa už nemusí obávať o volebný výsledok.

Takúto budúcnosť vykreslil Matovič a vyzval na ochranu súčasného volebného systému tým, že by jeho zmena po novom bola možná len pomocou ústavnej väčšiny aspoň 90 poslancov.

"Sú dohodnutí, že zmenia volebný systém. Betónuje pri moci strany, ktoré majú podporu vo vidieckych oblastiach. Znamenalo by to ústavnú väčšinu mafiánskej bande naveky," tvrdil vo štvrtok Matovič o údajnom skrytom pláne opozície po voľbách posilniť váhu hlasu vo svojich baštách.

"Aj 110-tisícová Petržalka by mala totiž rovnaký hlas ako okres Poltár s 20-tisíc obyvateľmi," dodal.

O "eminentnej hrozbe" hovoril Matovič bez dôkazov. Na otázku SME, aby svoje tvrdenia podložil, reagoval, že ich má zvnútra strán Smer, Hlas a Republika od zdroja, ktorý ho "vždy v kritickej situácii" informuje.

Vyjadrenia Hlasu z pondelka potvrdzujú, že Matovič v skutočnosti opisuje úvahy v strane Petra Pellegriniho (Hlas) o "otváraní diskusie, či by nemal mať každý slovenský región zastúpenie v parlamente". Pellegrini však hovorí, že so žiadnou ďalšou stranou nie sú na zmene dohodnutí a diskusia je legitímna.

"Je to smiešne, že najväčší demokrat, ktorý chcel vytvárať osem volebných obvodov a viac ľuďom z regiónov umožniť riadiť krajinu, dnes sa bojí, že by to niekto práve takto spravil," reaguje Pellegrini.

Po tom, ako sa v nedeľu strany bývalej vládnej koalície OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí a SaS dohodli na septembrovom termíne predčasných volieb, zároveň podporili Matovičov návrh na zakonzervovanie súčasných volebných pravidiel.

V súčasnosti na zmenu stačí len jednoduchá väčšina prítomných poslancov, teda aj menej než 76 hlasov.

Matovič by si zmenou zabezpečil, aby si jeho OĽaNO s minimálnym počtom členov a bez regionálnych štruktúr udržalo aj do budúcna šancu na zvolenie do parlamentu.

1.Pred čím varuje Matovič?

Matovič začal o ohrození súčasného volebného systému hovoriť už prvý deň roku 2023.