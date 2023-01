Karas: Osobne by som s registrovanými partnerstvami problém nemal

Návrh je podľa neho posunom vpred.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Človek má neobmedzené očakávania v každom smere. Osobne hovorím, aj reakcia, ktorá prišla zo širokej verejnosti aj z politického spektra je, že je to krok pozitívnym smerom. Reaguje na mnohé životné situácie a myslím si, že je to dobrý, vecný návrh,“ komentuje minister spravodlivosti VILIAM KARAS návrh zákona o úprave vzťahu nezosobášených osôb.

Pre LGBT+ komunitu je sklamaním. Hovoria o druhotriednych občanoch, hanbe a ponižovaní. Návrh nedáva párom ani možnosť dediť, ani sa starať o vlastné deti.

Viliam Karas od 13. septembra 2022 je ministrom spravodlivosti,

od roku 2021 bol predsedom Slovenskej advokátskej komory,

predtým pôsobil v advokácii,

magisterský titul získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v štúdiu pokračoval na Trnavskej univerzite v Trnave.

Prišli ste s návrhom, ktorý opísal Igor Matovič (OĽaNO) ako úpravu hocijakých vzťahov. Ako príklad uviedol dve osamelé susedky, ktoré sa na rôznych poschodiach dohodnú, sú samy, nemajú rodinu a podpíšu u notára tento papier. Ako keby hovoril, že to vôbec nie je o LGBT+ ľuďoch. Je to tak?

Myslím si, že tento návrh je zásadnou zmenou a posunom vpred. Už 30 rokov počúvam, že sa ide riešiť situácia párov rovnakého pohlavia, ale aj nezosobášených párov. Dlhodobo sa ozývali hlasy z každej strany ako túto situáciu riešiť. Vždy sa to vracalo a vždy to bolo nanovo veľké politikum.

Tento mandát som nielenže dostal, aj som sa oň hlásil, pretože som si povedal, že je tu priestor, aby sa táto vec zmenila. Myslím si, že tento návrh je v tomto priestore a čase s nohami na zemi to najlepšie, čo som vedel predstaviť. Je to základný rámec, na ktorom sa bude dať neskôr stavať v rozumnej miere a rešpektujúc naše ústavné limity aj medzinárodné právne záväzky.

Z môjho pohľadu je to veľmi vhodný návrh, ktorý rieši aj situáciu osôb rovnakého pohlavia, ktoré žijú spolu. Je postavený na princípe, že štát sa nestará do ľudí, ale o ľudí. Nejdeme do spální, navrhujeme riešenie pre konkrétne životné situácie a určite sa ich nájde mnoho. Vychádzali sme z balíka, ktorý tieto skupiny prezentovali Ministerstvu spravodlivosti SR dlhodobo, nielen za mojej éry.

Nedáva napríklad párom možnosť dediť ani mať bezpodielové spoluvlastníctvo. Neupravuje ani ich spoločné deti, aby druhý rodič mohol byť úradne zapísaný. Takéto rodiny hovoria, že majú problém vyzdvihnúť svoje dieťa zo škôlky, hoci sú to deti, ktoré žijú v dúhových rodinách. Prišli ste s návrhom, ktorý rieši len malú časť praktických otázok, ktoré žiadali práve títo ľudia.