Ranný brífing: Fico už predčasné voľby podmieňuje, Rusi chystajú rozhodujúcu ofenzívu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Smer chce skoré voľby dva roky, ale nutnú zmenu ústavy ani tak nepodporí. Parlament sa totiž sporí, či budú môcť voľby vyvolať len poslanci, alebo aj voliči. Hlasovať o zmene ústavy, ktorá by umožnila predčasné voľby, by sa malo už dnes.

Rusko sa pripravuje na veľkú jarnú a letnú ofenzívu v Doneckej a Luhanskej oblasti, čo naznačujú aj nedávne kroky Moskvy. Podľa ukrajinského vojenského spravodajstva rozhodne úspech operácie o výsledku vojny.

V týchto dňoch máme možnosť pozorovať kométu, ktorú už v živote nikto neuvidí. Kométa C/2022 E3, inak nazývaná aj ako zelená kométa, totiž mieri mimo slnečnú sústavu. Trvalo jej pri tom 50-tisíc rokov kým sa priblížila opäť k Zemi, naposledy ju mohli vidieť neandertálci. Aj o nej je najnovšia epizóda Dobrého rána, ktoré si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Fico už predčasné voľby podmieňuje a ohrozuje to, po čom túži už dva roky

Poslanec Robert Fico. (zdroj: TASR)

Od jari 2021 sa šéf Smeru Robert Fico snaží dosiahnuť predčasné voľby. Hoci svoj hlavný politický cieľ ani teraz nezmenil, so zvyškom opozície avizovali, že nepodporia návrh na doplnenie ústavy, aby sa volebné obdobie dalo skrátiť.

Nesúhlasia totiž s návrhom strán bývalej koalície OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí, aby sa predčasné voľby dali vyvolať len v parlamente, ale už nie referendom.

„Vy sa strašne bojíte najvyššej formy demokracie vrátane pani prezidentky,“ povedal šéf Smeru v pléne. Vznikla tak situácia, keď zákonný predpoklad na skrátenie volebného obdobia musia presadiť strany – najmä OĽaNO a Za ľudí, ktoré predčasné voľby donedávna odmietali.

„Teraz, keď to majú na dosah ruky, tak sa hádžu o zem ako malí chlapci. Nech potom svojim voličom vysvetľujú, prečo nehlasovali za skrátenie volebného obdobia,“ odkázal opozícii šéf SaS Richard Sulík.

Strany bývalej koalície sa na zmene ústavy dohodli ešte v nedeľu. Tvrdia, že majú podporu aspoň 90 poslancov, ktorá je na to potrebná. Dokázať to majú hlasovaním dnes predpoludním. Komplikáciu môže priniesť Sme rodina, ktorá podporí aj návrh opozície.

Kolaterálny prínos krízy: Zvýšenie kvóra pre zmenu volebného systému na 90 hlasov sa môže stať najpozitívnejším výsledkom celej krízy. Ale počkajme si, či sa do záverečnej verzie nevpašuje skracovanie volebného obdobia referendom, píše Peter Schutz.

Zvýšenie kvóra pre zmenu volebného systému na 90 hlasov sa môže stať najpozitívnejším výsledkom celej krízy. Ale počkajme si, či sa do záverečnej verzie nevpašuje skracovanie volebného obdobia referendom, píše Peter Schutz. Hlboký zásah do volebného systému: Obyčajná väčšina na zmenu volebného systému, akú máme v SR, ešte nemusí nevyhnutne vyústiť do tyranie, avšak skutočnosť, že to dokáže ľahšie ako väčšiny masívnejšie, je nedemokratická z princípu. Tým je, že na takto hlboký zásah do systému treba širokú (čo najširšiu) spoločenskú zhodu, píše Peter Schutz.

Juhás na súde hovoril, aký rozruch vyvolali Kočnerove mobily. Chceli od neho, aby vynechával mená

Šéf tímu Kuciak Peter Juhás na súde. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prišiel do nitrianskej pobočky NAKA a polícii odovzdal auto s toľkými dôkazmi, že s nimi vyšetrovatelia, ale aj súdy pracujú dodnes. Šéf vyšetrovacieho tímu kauzy Kuciak Peter Juhás vôbec prvý raz vypovedal na súde o tom, ako on a jeho ľudia vyšetrovali v roku 2018 vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Kľúčovým dňom bol 5. október toho roku, keď prišiel za vyšetrovateľmi exsiskár Peter Tóth. V tom čase bol ešte utajeným svedkom, ktorého polícia najprv vypočula cez telemost. Už počas neho došlo k dohode, že Tóth prinesie polícii dôkazy, ktoré má. Juhás podľa vlastných slov vopred ani nevedel, že ide aj o mobilný telefón Mariana Kočnera.

„Bol som upozornený, že táto osoba (Tóth) nám chce vydať určité stopy. Bolo mi povedané, že by to mali byť nejaké fotoaparáty, prípadne iné stopy,“ opísal Juhás. Echo dostal od neskoršieho riaditeľa NAKA Branislava Zuriana, ktorý bol v tom čase riaditeľom národnej protizločineckej jednotky.

V aute, ktoré odovzdal Tóth, sa okrem telefónov našlo aj nahrávacie zariadenie prerobené na šperkovnicu, perly, brilianty či zmenky spoločnosti Penta Funding.

V krátkosti z domova:

Druhá vlna chrípky: Aktuálna chrípková epidémia bola jednou z najsilnejších za posledné roky. V súčasnosti sa však chorobnosť na chrípku podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva drží na nízkych číslach a od druhej polovice decembra klesá. Odborníci však očakávajú, že chrípková epidémia sa vráti v druhej vlne.

Aktuálna chrípková epidémia bola jednou z najsilnejších za posledné roky. V súčasnosti sa však chorobnosť na chrípku podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva drží na nízkych číslach a od druhej polovice decembra klesá. Odborníci však očakávajú, že chrípková epidémia sa vráti v druhej vlne. Bitka o najlepšie stredné školy: Končí vaše dieťa základnú školu? Dobrá správa je, že miest v laviciach stredných škôl je viac ako počet končiacich žiakov. Časť deviatakov sa na strednú školu dostane bez prijímacích skúšok, len na základe výsledkov Testovania 9. Dôležitá je však aj "stratégia", aké štyri školy žiak v prihláške uvedie.

Končí vaše dieťa základnú školu? Dobrá správa je, že miest v laviciach stredných škôl je viac ako počet končiacich žiakov. Časť deviatakov sa na strednú školu dostane bez prijímacích skúšok, len na základe výsledkov Testovania 9. Dôležitá je však aj "stratégia", aké štyri školy žiak v prihláške uvedie. Prijímačky na stredné školy: Kto má doma dieťa v ôsmom alebo v deviatom ročníku základnej školy, žije v týchto dňoch zrejme výberom strednej školy. Niekto má zoznam vysnívaných škôl jasný už dlho, iní zvažujú najrôznejšie možnosti a kombinácie. Celý postup sa od minulého roka zjednodušil a presunul na rodičov.

Rusi chystajú jarnú ofenzívu. Úspech operácie rozhodne o výsledku vojny

Veliteľ ruských ozbrojených síl generál Valerij Gerasimov, ruský prezident Vladimir Putin a ruský minister obrany Sergej Šojgu. (zdroj: TASR/AP)

V zimnom období sa postup armád výrazne spomalil, najväčšie boje sa naďalej odohrávajú v okolí východoukrajinského Bachmutu, ktorý sa ruská armáda snaží obkľúčiť. Ukrajinci už ohlasujú, že podľa ich informácií sa Rusko pripravuje na veľkú jarnú a letnú ofenzívu v Doneckej a Luhanskej oblasti.

Podľa Vadyma Skibického z ukrajinského vojenského spravodajstva GUR rozhodne úspech operácie o výsledku vojny. „Keď budeme mať za sebou jar a začiatok leta, možno budeme môcť začať hovoriť o konci vojny,“ povedal podľa webu ministerstva obrany.

To, že Rusi chystajú veľkú ofenzívu, podľa neho naznačujú posledné kroky Moskvy – zmena v najvyššom velení, koniec prvej fázy mobilizácie a preskupovanie ruskej armády. Povedal tiež, že Kyjev neočakáva útok z bieloruského územia alebo z okupovaného Krymu.

Inštitút pre štúdium vojny takisto očakáva ruskú ofenzívu v prvej polovici roka a Skibického slová podľa analytikov sú len ďalším dôvodom na to, aby západní partneri pomohli Ukrajine zachovať si iniciatívu aj pri tomto scenári.

V krátkosti z Ukrajiny:

Nemci pošlú Leopardy: Nemecko pošle Ukrajine tanky Leopard 2 a povolí to aj spojencom, ako je Poľsko, tvrdí spravodajský magazín Spiegel. Kancelár Olaf Scholz sa ku kroku podľa serveru odhodlal po tlaku partnerov. Pôjde najmenej o rotu tankov, v tej je zvyčajne 14 tankov. Berlín prvú skupinu Leopardov dodá zo zásob bundeswehru, v strednodobom horizonte by niektoré tanky mohol dodať aj zbrojársky priemysel.

Nemecko pošle Ukrajine tanky Leopard 2 a povolí to aj spojencom, ako je Poľsko, tvrdí spravodajský magazín Spiegel. Kancelár Olaf Scholz sa ku kroku podľa serveru odhodlal po tlaku partnerov. Pôjde najmenej o rotu tankov, v tej je zvyčajne 14 tankov. Berlín prvú skupinu Leopardov dodá zo zásob bundeswehru, v strednodobom horizonte by niektoré tanky mohol dodať aj zbrojársky priemysel. Čistky pre korupčnú aféru: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ohlásil personálne zmeny na rôznych úrovniach štátnej správy. Urobil tak po tom, čo krajinou otriasli najväčšie korupčné škandály od začiatku invázie. O funkciu prišlo až päť ukrajinských guvernérov. Odstúpil aj zástupca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Kyryl Tymošenko a námestník ukrajinského ministra obrany Vjačeslav Šapovalov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ohlásil personálne zmeny na rôznych úrovniach štátnej správy. Urobil tak po tom, čo krajinou otriasli najväčšie korupčné škandály od začiatku invázie. O funkciu prišlo až päť ukrajinských guvernérov. Odstúpil aj zástupca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Kyryl Tymošenko a námestník ukrajinského ministra obrany Vjačeslav Šapovalov. Príčina havárie vrtuľníka v Brovaroch: Príčinou havárie vrtuľníka v meste Brovary pri Kyjeve bola zrejme chyba pilota. Vrtuľník letel príliš nízko v hustej hmle, vyplýva z doterajšieho vyšetrovania. Na budovách pre nedostatok elektriny nesvietili signalizačné svetlá, ktoré varujú pred zrážkou.

Príčinou havárie vrtuľníka v meste Brovary pri Kyjeve bola zrejme chyba pilota. Vrtuľník letel príliš nízko v hustej hmle, vyplýva z doterajšieho vyšetrovania. Na budovách pre nedostatok elektriny nesvietili signalizačné svetlá, ktoré varujú pred zrážkou. Dostatok uhlia a plynu: Ukrajina má dostatok zásob uhlia a plynu na zostávajúce zimné mesiace, aj napriek opakovaným ruským útokom na energetický systém krajiny, tvrdí premiér Denys Šmyhal. V zásobníkoch má približne jedenásť miliárd kubických metrov plynu a takmer 1,2 milióna ton uhlia.

Zo zahraničných webov:

Štát poškodí sám seba, tvrdí Eustream a hrozí obrovskou stratou

Kompresorová prečerpávacia stanica Veľké Kapušany. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Po prezidentkinom vete sa do parlamentu opäť vracia daň z osobitnej stavby. Kontroverzný zákon, ktorý má sumou šesťtisíc eur zdaňovať každý kilometer plynovodu na slovenskom území, má do štátneho rozpočtu priniesť 171 miliónov eur ročne. Vziať ich však plánuje jedinej spoločnosti – pološtátnemu prepravcovi plynu Eustream.

Ten tvrdí, že len za posledných päť mesiacov prišiel o 87 percent zisku a ak by za takýchto okolností mal štátu odviesť ďalšiu daň, prepadne sa do 38-miliónovej straty.

„Z pohľadu štátu ide o nelogický krok. Zdaňuje subjekt zasiahnutý krízou, ktorý z nej nijako nebenefituje a neodoberá žiadny mimoriadny zisk,“ hovorí člen predstavenstva spoločnosti Miroslav Bodnár.

Daň z osobitnej stavby sa do parlamentu dostala na návrh skupiny poslancov koaličnej strany OĽaNO na čele s Milanom Vetrákom. Dôvodom mal byť fakt, že stavba ako tranzitný plynovod nepodlieha dani z nehnuteľnosti.

V krátkosti z ekonomiky:

Ľudia nemajú na hovädzinu: Šéf mäsiarstva Gašparík v rozhovore pre INDEX tvrdí, že rast cien mäsa je extrémny, čo spôsobilo, že časť zákazníkov výraznejšie obmedzila nákupy a zamestnanci požadujú vyššie platy. Pre slabú potravinovú sebestačnosť Slovenska chýba dostatok hovädziny, ktorá tak medziročne zdražela až o 40 percent.

Šéf mäsiarstva Gašparík v rozhovore pre INDEX tvrdí, že rast cien mäsa je extrémny, čo spôsobilo, že časť zákazníkov výraznejšie obmedzila nákupy a zamestnanci požadujú vyššie platy. Pre slabú potravinovú sebestačnosť Slovenska chýba dostatok hovädziny, ktorá tak medziročne zdražela až o 40 percent. Cestujúcich vlakom čaká nový poplatok: Niektorí cestujúci si za kúpu lístka na vlak v staničnej pokladni priplatia. Železničná spoločnosť chce byť efektívnejšia a motivovať ľudí k prechodu na online platby. V staniciach pribudnú aj nové automaty.

Niektorí cestujúci si za kúpu lístka na vlak v staničnej pokladni priplatia. Železničná spoločnosť chce byť efektívnejšia a motivovať ľudí k prechodu na online platby. V staniciach pribudnú aj nové automaty. Dotácie na energie pre samosprávy: Štát vykryje samosprávam drahé energie podobne ako firmám, ktorým nereguluje cenu energií regulačný úrad, informoval dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman na stretnutí zástupcov združenia samosprávnych krajov SK8. Aj pre samosprávy platí ešte v minulom roku dohodnutá úroveň stropu.

Shiffrinová sa na štarte zľakla. Súperka ju však opäť nakopla k víťazstvu

Mikaela Shiffrinová sa teší na pódiu po víťazstve v obrovskom slalome v Kronplatzi. (zdroj: TASR/AP)

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová obsadila v obrovskom slalome v Kronplatzi štvrté miesto. Preteky ovládla americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová, ktorá sa stala ženskou rekordérkou v počte víťazstiev Svetového pohára. Na svojom konte má 83. víťazstiev.

Čerstvá rekordérka iba ťažko hľadala slová. „Neviem, čo mám povedať. Je to ťažké,“ tápala víťazka v rozhovore pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu FIS. „Mali sme najlepšie podmienky v celej sezóne,“ vyzdvihla.

Druhé miesto obsadila švajčiarska lyžiarka Lara Gutová Behramiová. Jej jazda bola dynamická bez výraznejšieho zaváhania. Shiifrinová jej výkon sledovala už od štartu. „Pomyslela som si: Prečo som sa na to pozerala? Ja nemôžem ísť tak rýchlo,“ reagovala Američanka pre ORF.

Išla však rýchlejšie. Líderka Svetového pohára predviedla najrýchlejšie druhé kolo a zaradila sa pred Švajčiarku o pol sekundy. „Tlačila som najviac, ako to šlo. Našťastie, dnes šlo všetko naozaj dobre,“ zhodnotila.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Parazitická huba z The Last of Us skutočne existuje. Je šanca, že napadne ľudí?

Huby rodu Cordyceps napádajú telá článkonožcov. Po smrti im vyrastú z hlavy a rozsievajú spóry. Na zábere je napadnutá mucha. (zdroj: Adobe Stock)

Už neovláda svoje telo. Je v ňom parazit, ktorý riadi každý jeho pohyb. Snaží sa dostihnúť ďalších zo svojho druhu a preniesť na nich nákazu. Hubu, ktorá ho ovláda.

Zombie huba je ústredný motív nového úspešného seriálu The Last of Us na motívy známej rovnomennej hry. Vplyvom globálneho otepľovania sa adaptovala a začala napádať ľudí. Z nich sa stali agresívne tvory, ktoré stratili kontrolu nad svojím telom.

V skutočnosti sa tvorcovia inšpirovali existujúcou hubou, ktorá dnes napáda mravce. Aj tie sa správajú ako zombie. Opúšťajú svoju kolóniu, zahryzávajú sa do listu a čakajú na smrť.

Po nej im z hlavy vypučí huba, ktorá začne rozsievať svoje spóry. Parazit splnil svoju úlohu. Sú parazitické zombie huby skutočnou hrozbou pre ľudstvo? Alebo by sme sa mali viac báť iných, menej sci-fi pôsobiacich organizmov?

V krátkosti z vedy a techniky:

Detektor falošných videí: O programovanie sa zaujímal už ako šesťročný, na strednej škole zostrojil aplikáciu s dôveryhodnými správami a začal pracovať na vedeckých projektoch. Čech Matyáš Boháček opisuje, ako zostrojili detektor na falošné videá s tvárami známych osobností.

O programovanie sa zaujímal už ako šesťročný, na strednej škole zostrojil aplikáciu s dôveryhodnými správami a začal pracovať na vedeckých projektoch. Čech Matyáš Boháček opisuje, ako zostrojili detektor na falošné videá s tvárami známych osobností. Výnimočná kométa: Keď prelietala okolo Zeme naposledy, žili ešte neandertálci. Kométa C/2022 E3 sa teraz približuje k našej planéte a do konca januára budete mať na jej pozorovanie najpriaznivejšie podmienky. Potom sa už k Zemi nikdy nevráti.

Keď prelietala okolo Zeme naposledy, žili ešte neandertálci. Kométa C/2022 E3 sa teraz približuje k našej planéte a do konca januára budete mať na jej pozorovanie najpriaznivejšie podmienky. Potom sa už k Zemi nikdy nevráti. Zbytočne drahý luxus: S modelom Ultra sa Apple snaží dostať na ruky športovcov a aktívnych ľudí. S hodinkami sme preto prežili šesť aktívnych týždňov, počas ktorých sme spravili viac ako pol milióna krokov, nesedeli len pred obrazovkou monitora a snažili sa vlastne prísť na to, či majú svoje miesto na trhu.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Viliam Karas. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Rozumie, že pre niekoho môže byť návrh o dôverníkovi u notára ponižujúci? A prečo nerieši zákon dedenie párov rovnakého pohlavia? Ako sa pozerá na ďalšie použitie paragrafu 363 pri poslancovi Borguľovi? A čo hovorí na výsledky referenda? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Viliamom Karasom, dočasne povereným ministrom spravodlivosti.

Podcasty SME

Vizita: Je dobré si všímať, koľko éčok výrobok obsahuje. Pod niektorými sa však ukrývajú aj vitamíny

Je dobré si všímať, koľko éčok výrobok obsahuje. Pod niektorými sa však ukrývajú aj vitamíny Pravidelná dávka: Morálna nepozornosť vedie k dehumanizácii

Karikatúra

Široký výber. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Grécka špenátová omeleta s fetou a olivami. (zdroj: Isifa)

Niet nad sýte raňajky alebo teplú večeru. Grécka špenátová omeleta s fetou a olivami je na to ako stvorená.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.