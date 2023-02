Ferencová: Chcem, aby si ľudia pozreli Ivetu do konca a až potom si urobili nejaký obraz

Situácie v seriáli sú obrazom Slovenska, hovorí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Petra Novotná.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Seriál Iveta otvára na Slovensku témy Rómov ako je rasizmus, stereotypy aj východné Slovensko. Nakrútil ho český režisér Jan Hřebejk. Ozval sa už aj primátor Trebišova, ktorého zobrazenie jeho mesta urazilo.

ALŽBETA FERENCOVÁ, herečka, speváčka, tanečníčka, ktorá hrá hlavnú seriálovú postavu, v rozhovore hovorí o zobrazení Rómov v seriáli aj o svojej prastarej mame, prvej rómskej spisovateľke Elene Lackovej.

Alžbeta Ferencová v roku 2010 sa zúčastnila na súťaži Miss Universe,

objavila sa v relácii Koleso šťastia či Česko Slovensko má talent,

v súčasnosti žije v Prahe.

Primátor Trebišova povedal, že seriál Iveta znehodnocuje prácu a život mnohých obyvateľov svojským podaním, predovšetkým prezentáciou obyvateľov a prostredia, ktorá hraničí s ich hanobením a vytvára negatívny obraz. Ja som si pozrela seriál a nevidela som v ňom zosmiešňovanie Trebišovčanov. Ako to vnímate vy?

Každý má iný názor a netreba mu ho brať. Sama pochádzam z východu Slovenska a tiež si myslím, že sme boli veľmi mierumilovní voči realite, ktorá sa odohráva nielen na východe, ale v každom menšom meste na Slovensku.

Možno boli obyvatelia v zlom rozpoložení a keby seriál videli o týždeň neskôr, tak by ich to nezasiahlo. Stále si hovorím, že niektorí ľudia na to určite mali nejaký vnútorný dôvod. Nebolo to myslené zle a nemyslím si, že sme kruto vykreslili východné Slovensko.