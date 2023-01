Ranný brífing: Predčasným voľbám už nič nestojí v ceste, Kyjevu sa splnili dve priania

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Parlament 92 hlasmi schválil doplnenie ústavy, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie podľa návrhu bývalej štvorkoalície OĽaNO, Sme rodina, SaS, Za ľudí a Občiansko-demokratickej platformy. Termín predčasných volieb v júni alebo v septembri schvália do utorka.

Nemecká vláda a americký prezident Joe Biden oficiálne potvrdili, že dodajú Ukrajine svoje tanky Leopard 2, respektíve Abrams. Celkovo Západ nateraz posiela Ukrajine 59 moderných tankov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o ne žiadal mesiace.

Slovensko už pády vlády aj predčasné voľby zažilo. No takýto chaos ešte nie. Krajina je v koaličnej kríze s vládou bez väčšiny už od júla a táto dráma sa zrejme potiahne až do septembra. Navyše, rysuje sa niekoľko nových projektov, a zatiaľ volič netuší z čoho si vlastne bude vyberať. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Rozhádané strany bývalej štvorkoalície doplnili Ústavu a otvorili cestu k voľbám

Poslanci schválili zmenu ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. (zdroj: TASR)

Aj bez hlasov Smeru, ktorý sa o voľby snaží už dva roky, presadili strany bývalej vládnej koalície doplnenie ústavy o možnosť vyhlásiť predčasné voľby.

Strany OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí aj bývalá vládna strana SaS podporili návrh exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie uznesením aspoň 90 poslancov.

Hlasovalo zaň 92 poslancov - okrem poslancov vládnej koalície a SaS aj jedenásť poslancov okolo Jána Budaja, ktorí opustili klub OĽaNO, aj nezaradení poslanci Katarína Hatráková, Martin Klus, odídenec z klubu Sme rodina Martin Borguľa, Miroslav Kollár a Tomáš Valášek.

Schválený návrh nezahŕňa možnosť, aby mohli volebné obdobie parlamentu skrátiť aj voliči v referende.

Predložiť návrh v parlamente na skrátenie volebného obdobia bude môcť najmenej tridsať poslancov, aby hlasovanie o predčasných voľbách nemohol kedykoľvek vyvolať iba jediný poslanec a aby sa doplnenie ústavy takto podľa Kolíkovej nezneužívalo.

Predčasné voľby referendom sú extrémizmus: Prijatá ústavná zmena k skracovaniu volebného obdobia uznesením parlamentu je v poriadku. Vychádza v ústrety rozhodnutiu Ústavného súdu, pričom na riešenie ústavno-vládnej krízy necháva otvorené všetky scenáre, píše Peter Schutz.

Prijatá ústavná zmena k skracovaniu volebného obdobia uznesením parlamentu je v poriadku. Vychádza v ústrety rozhodnutiu Ústavného súdu, pričom na riešenie ústavno-vládnej krízy necháva otvorené všetky scenáre, píše Peter Schutz. Zase vám berú, občania! Volajú Fico a Pellegrini: Reči o „zmarení“ sa dňom jeho konania vyčerpali. Teraz však Fico siahol po superlatíve a pre svojich voličov v súvislosti s referendom vymyslel nové ľudské právo. Právo referendom skrátiť volebné obdobie, píše Zuzana Kepplová.

Špeciálni prokurátori hovoria, ako Žilinka marí ich kauzy. Ten Lipšicovi odkazuje, že nebude viesť polemiku

Prokurátori špeciálnej prokuratúry. Zľava Ladislav Masár, Vldimír Kuruc, Daniel Lipšic, Ondrej Repa a Matúš Harkabus. (zdroj: SME/Marko Erd)

V čase, keď sa špeciálna prokuratúra snažila dostať bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského pred súd, robila Generálna prokuratúra všetko pre to, aby tomu zabránila.

Pčolinskému najprv pomohla cez sporný paragraf 363, no pri jeho opätovnom obvinení to už nestihla. Obžalobu na neho špeciálna prokuratúra podala v máji 2022 ešte skôr, než stihol Maroš Žilinka posúdiť novú žiadosť o postup cez 363.

Keďže Generálnej prokuratúre sa to nepáčilo, vynašla sa. "Prokurátorka Generálnej prokuratúry po skončení prípravného konania informovala sudcu, aké nedostatky konanie má a prečo je nezákonné," opísal situáciu prokurátor Ladislav Masár zo špeciálnej prokuratúry. Dodal, že niečo také nikdy nezažil.

O iniciatíve prokurátorky Martiny Cibuľovej sa dozvedeli prokurátori špeciálnej prokuratúry až spätne, a to keď im špecializovaný súd v septembri minulého roka vrátil obžalobu podanú na Pčolinského. V odôvodnení tohto rozhodnutia sa o liste Cibuľovej zmienil sudca Rastislav Stierka. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic to označuje za zarážajúce.

Ktorá prokuratúra klame, vidno aj voľným okom: Spor prokuratúr naberá bizarné rozmery a niekto nepekne klame. Dokonca sa dá aj staviť menší majetok na to, kto si robí dobrý deň z verejnosti, ale najmä zo spravodlivosti. Konanie generálov je škandál, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Nemocnica Rázsochy je ohrozená: Slovensko môže prísť o peniaze z plánu obnovy, ktoré sú určené na výstavbu novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách alebo na najmenej 55 staníc záchraniek a nákup sanitiek. Dôvodom je meškanie s projektami. Na vine je podľa Úradu vlády ministerstvo zdravotníctva.

Slovensko môže prísť o peniaze z plánu obnovy, ktoré sú určené na výstavbu novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách alebo na najmenej 55 staníc záchraniek a nákup sanitiek. Dôvodom je meškanie s projektami. Na vine je podľa Úradu vlády ministerstvo zdravotníctva. Polícia stále nevyšetrila smrť Bučku: Našli ho obeseného na strome so zviazanými rukami, no dodnes nie je vyšetrené, za akých okolností zomrel bývalý šéf vojenskej tajnej služby Peter Bučka. Od nájdenia jeho tela pritom ubehol už rok. Polícia začala prípad vyšetrovať ako úkladnú vraždu. Vyšetrovanie podľa polície naďalej pokračuje.

Našli ho obeseného na strome so zviazanými rukami, no dodnes nie je vyšetrené, za akých okolností zomrel bývalý šéf vojenskej tajnej služby Peter Bučka. Od nájdenia jeho tela pritom ubehol už rok. Polícia začala prípad vyšetrovať ako úkladnú vraždu. Vyšetrovanie podľa polície naďalej pokračuje. Obžalovali grófku Roškovú: Prokurátor podal obžalobu na bývalú poslankyňu Smeru Ľubicu Roškovú známu aj ako "grófka Zemplína". Stíhajú ju za subvenčný podvod s agrodotáciami. Bývalá poslankyňa mala poberať agrodotácie na dedinské letisko, cudzí vinohrad či parkovisko. Rošková popiera, že by sa dopustila trestnej činnosti.

Po Nemcoch sa zdvihli aj Američania. Ukrajine pošlú tanky Abrams

Americký hlavný bojový tank M1A2 Abrams. (zdroj: SITA/AP)

Americký prezident Joe Biden oficiálne potvrdil, že Spojené štáty dodajú Ukrajine svojich 31 tankov Abrams. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o nich Washington žiadal mesiace.

Vojenskí experti však upozorňujú, že tanky Abrams sa môžu na Ukrajinu dostať až o niekoľko mesiacov. Spojené štáty svoju neochotu doteraz obhajovali tým, že výcvik vojakov na používanie amerických tankov trvá dlho a stroje sú náročné na údržbu.

Len pár hodín pred Bidenovým vyhlásením Nemecko oficiálne potvrdilo, že Ukrajine dodá 14 tankov Leopard 2. Ako prvá potvrdila dodávku tankov západnej výroby Británia 15. januára. Ide o 14 britských tankov Challenger 2.

Celkovo tak Západ nateraz posiela Ukrajine 59 moderných tankov. O dodaní tankov hovoria aj iné európske krajiny. Ukrajina však prízvukuje, že na porazenie ruskej armády potrebuje tristo tankov západnej výroby.

Prečo sú Leopardy dôležité: Nemecké tanky Leopard, hlavne ich modernejšia verzia Leopard 2, patria k najrozšírenejším a najkvalitnejším tankom súčasnosti. Tank je zďaleka najrozšírenejším neamerickým hlavným bojovým tankom štátov NATO a nasadzuje ho aj viacero nečlenských západných krajín.

V krátkosti z Ukrajiny:

Lavína rezignácií na Ukrajine: Na Ukrajine prišlo o miesta niekoľko vysokých funkcionárov pre podozrenia z korupcie. Kyjev totiž bojuje nielen o peniaze, ale aj o dôveru Západu, ktorú by rozkrádanie zahraničnej pomoci podkopalo.

Na Ukrajine prišlo o miesta niekoľko vysokých funkcionárov pre podozrenia z korupcie. Kyjev totiž bojuje nielen o peniaze, ale aj o dôveru Západu, ktorú by rozkrádanie zahraničnej pomoci podkopalo. Ústup zo Soledaru: Ukrajinská armáda prostredníctvom svojho hovorcu Serhija Čerevatyja priznala ústup z mesta Soledar, čím potvrdila vyhlásenia okupantov o obsadení mesta v Doneckej oblasti. Čerevatyj presne neuviedol, kedy sa ukrajinskí vojaci zo Soledaru stiahli, ale povedal, že tento manéver bol starostlivo naplánovaný.

Ukrajinská armáda prostredníctvom svojho hovorcu Serhija Čerevatyja priznala ústup z mesta Soledar, čím potvrdila vyhlásenia okupantov o obsadení mesta v Doneckej oblasti. Čerevatyj presne neuviedol, kedy sa ukrajinskí vojaci zo Soledaru stiahli, ale povedal, že tento manéver bol starostlivo naplánovaný. Nová vlna agresie: Rusko sa pripravuje na novú vlnu agresie, varuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Opäť vyzval západné krajiny, aby urýchlili dodávky ťažkej techniky na Ukrajinu. Už teraz podľa neho ruské sily navyšujú ofenzívu v oblasti Bachmutu na severe Doneckej oblasti a Vuhledaru zhruba 50 kilometrov juhozápadne od Donecka a tlak chcú ešte zvýšiť.

Rusko sa pripravuje na novú vlnu agresie, varuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Opäť vyzval západné krajiny, aby urýchlili dodávky ťažkej techniky na Ukrajinu. Už teraz podľa neho ruské sily navyšujú ofenzívu v oblasti Bachmutu na severe Doneckej oblasti a Vuhledaru zhruba 50 kilometrov juhozápadne od Donecka a tlak chcú ešte zvýšiť. Odrazenie ruských útokov: Ukrajinské sily hlásia odrazenie ruských útokov pri ôsmich obciach na východe krajiny. Rusi napriek početným stratám nezastavujú útoky v okolí Lymanu, Bachmutu, Avdijiky a Novopavplyvky. Podľa ukrajinského generálneho štábu sú pri Kupjansku, Záporoží a Chersone ruské jednotky v defenzíve.

Ukrajinské sily hlásia odrazenie ruských útokov pri ôsmich obciach na východe krajiny. Rusi napriek početným stratám nezastavujú útoky v okolí Lymanu, Bachmutu, Avdijiky a Novopavplyvky. Podľa ukrajinského generálneho štábu sú pri Kupjansku, Záporoží a Chersone ruské jednotky v defenzíve. Obete útoku v Makijivke: Na základe verejne dostupných zdrojov sa stanici BBC podarilo určiť identitu 92 ruských vojakov, ktorí zahynuli pri ukrajinskom útoku na ich dočasnú základňu v Makijvke na východe Ukrajiny. Útok si tak vyžiadal viac obetí, ako priznáva Rusko, ktoré hovorí o 89 mŕtvych.

Zo zahraničných webov:

Milióny od štátu sa vyparili, firmy z covid biznisu podozrivo končia v strate

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Boli jedným z najväčších dodávateľov zdravotníckych pomôcok počas COVIDu. Zákazku od štátu získali podľa kontrolného úradu nezákonne. A napriek zmluvám so štátom za šesť miliónov eur, skončili v problémoch a s dlhmi na krku. To je príbeh jednej z firiem, ktorých tržby počas pandémie rozprávkovo vystrelili.

Nadácia Zastavme korupciu sa pozrela na to, ako dopadli súkromné spoločnosti, ktoré počas pandémie dodávali štátu testy, ochranné obleky či respirátory.

Zaujímavý príbeh má najmä jedna zo spoločností PPSK invest družstvo. Z jej hospodárenia vyplýva, že hoci do nej natiekli milióny eur zo štátnych peňazí, vzala si aj podozrivé pôžičky a podnikanie sa stalo predmetom sporov či exekúcie.

Stavebnú firmu si Nadácia všimla už v roku 2021. Na hmotných rezervách uspela až trikrát. V zdravotníckom biznise pritom spoločnosť dovtedy vôbec nepodnikala. Napriek tomu sa vtedy dostala medzi šestku najúspešnejších, čo sa týka zdravotníckych zákaziek pre hmotné rezervy.

V krátkosti z ekonomiky:

Ľudia vykupujú letné dovolenky: Vysoká inflácia, energetická kríza, vojna na Ukrajine, hroziaca recesia v ekonomike. Kto by predpokladal, že v takých časoch sa Slovákom nebude chcieť cestovať na letnú dovolenku, mýlil by sa. Záujem klientov slovenských cestovných kancelárií o first moment dovolenky na letnú sezónu 2023 je dokonca vyšší ako pred koronakrízou.

Vysoká inflácia, energetická kríza, vojna na Ukrajine, hroziaca recesia v ekonomike. Kto by predpokladal, že v takých časoch sa Slovákom nebude chcieť cestovať na letnú dovolenku, mýlil by sa. Záujem klientov slovenských cestovných kancelárií o first moment dovolenky na letnú sezónu 2023 je dokonca vyšší ako pred koronakrízou. Spolumajiteľ Auparku vstupuje do známeho e-shopu: Na trhu e-shopov došlo k zaujímavej akvizícii. Do spoločnosti Mtbiker vstupuje ako minoritný partner private equity fond Eterus Capital. Jeho akcionárom a investičným manažérom je pritom spoločnosť Wood & Company, ktorá sa zviditeľnila kúpou Auparku.

Na trhu e-shopov došlo k zaujímavej akvizícii. Do spoločnosti Mtbiker vstupuje ako minoritný partner private equity fond Eterus Capital. Jeho akcionárom a investičným manažérom je pritom spoločnosť Wood & Company, ktorá sa zviditeľnila kúpou Auparku. Ochrana pred energetickou chudobou: Vláda schválila koncepciu na ochranu spotrebiteľov pred energetickou chudobou. Pomôcť by mala optimalizácia dodávkových a sieťových taríf, ponuka bezplatných splátkových kalendárov a energetického poradenstva či zákaz podomového predaja energií.

Hľadajú nového Slafkovského či Nemca. O Slovákov je v Amerike enormný záujem

Radosť slovenských hokejistov na MS do 20 rokov. (zdroj: TASR/AP)

Počet Slovákov v popredných zámorských juniorských súťažiach zvykne byť pohyblivý. Raz ich tam nehrá ani desať, kým inokedy toto číslo prevyšuje tridsiatku.

Zlatá éra slovenského mládežníckeho hokeja v zámorí nastala v období, keď Slovensko žalo úspechy na medzinárodnej pôde. Medzi rokmi 2000-2007 hrávalo v kanadsko-amerických juniorkách vždy okolo tridsať Slovákov.

Neskôr však nastal väčší prepad. Slovensku sa viac rokov po sebe nepodarilo vychovať ani dvadsiatku hráčov, ktorí by v mladom veku skúsili šťastie v zámorí.

Trend sa však mení. Tak rapídne, ako stúpa počet Slovákov vo Western Hockey League, Ontario Hockey League, Quebec Major Junior Hockey League a United States Hockey League, ešte nerástol nikdy.

Coppola nakrúca odvážny Megalopolis. Opakuje sa chaos z Apokalypsy?

Francis Ford Coppola na odovzdávaní Oscarov v roku 2022. (zdroj: Profimedia)

Režisér Francis Ford Coppola má päť Oscarov, je tvorcom slávnej trilógie Krstný otec aj filmu Apokalypsa. V posledných rokoch už veľa nenakrúcal, aj preto vyvolal veľkú pozornosť jeho nový projekt Megalopolis.

Dnes 83-ročný režisér o ňom sníval už dávno. A keď sa konečne dostal k jeho realizácii, hovorí sa o tom, že je to jeden veľký chaos.

Megalopolis je ambiciózne sci-fi, ktoré sa pred štyridsiatimi rokmi, keď vznikol scenár, nepodarilo financovať. Coppola mal smolu aj v roku 2001, keď sa malo spustiť nakrúcanie. Prišli teroristické útoky na newyorské dvojičky a projekt sa zastavil. Príbeh filmu sa totiž odohráva v New Yorku po tom, ako ho zničila katastrofa.

Megalopolis teda začal ožívať až teraz. A zdá sa, že jeho vznik je poriadne ťažký. Magazín Hollywood Reporter dokonca zverejnil článok, že pri výrobe filmu je viacero problémov.

V krátkosti z kultúry:

Oscar rozdal karty: Americkú filmovú akadémiu očarila akčná komédia z multiverza Všetko, všade, naraz až natoľko, že jej prisúdili jedenásť nominácií na Oscara. Najviac. V desiatke titulov, ktoré sú nominované za najlepší film, sú okrem toho aj obrovské komerčné hity a nechýba ani Spielbergova novinka Fabelmanovci. Mohla by byť veľkým favoritom.

Americkú filmovú akadémiu očarila akčná komédia z multiverza Všetko, všade, naraz až natoľko, že jej prisúdili jedenásť nominácií na Oscara. Najviac. V desiatke titulov, ktoré sú nominované za najlepší film, sú okrem toho aj obrovské komerčné hity a nechýba ani Spielbergova novinka Fabelmanovci. Mohla by byť veľkým favoritom. Nový Rankovov román zaváňa kafkovčinou: Protagonista novely Pavla Rankova Klinika sa snaží dostať na kliniku na psychiatrické vyšetrenie k slávnemu profesorovi. Hneď v prvý deň narazí na zaseknuté dvere a musí hľadať iný vchod do nemocnice. Podobnosť s postavou a príbehom zememerača K. v Kafkovom Zámku zrejme nebude celkom náhodná.

Protagonista novely Pavla Rankova Klinika sa snaží dostať na kliniku na psychiatrické vyšetrenie k slávnemu profesorovi. Hneď v prvý deň narazí na zaseknuté dvere a musí hľadať iný vchod do nemocnice. Podobnosť s postavou a príbehom zememerača K. v Kafkovom Zámku zrejme nebude celkom náhodná. Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Mária Kolíková. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prečo do novely ústavy o predčasných voľbách nedali aj referendum? Prečo pristali na to, aby sa upevnil súčasný volebný systém? Nemal by Ústavný súd urýchlene rozhodnúť o paragrafe 363? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Máriou Kolíkovou, poslankyňou za SaS a exministerkou spravodlivosti.

Vedátorský podcast: Naša hmota sa skladá z kvarkov, ich správanie stále skúmame

Naša hmota sa skladá z kvarkov, ich správanie stále skúmame Zoom: Sociálne siete menia naše mozgy, dokázali vedci

Karikatúra

Riviéra volá. (zdroj: Sliacky)

Pirohy s bryndzou. (zdroj: Naničmama.sk | M.á.r.i.a)

Halušky, pirohy, lokše. Ponúkame vám malú ochutnávku receptov našich prastarých mám.

