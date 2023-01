Kampaň je tu. Matovič chce zľavu pre voličov, Sme rodina zrušené obedy zadarmo

O podpore už predložených návrhov ešte nerokovali, vraví Vetrák.

BRATISLAVA. Zľava od troch eur pri vybavovaní cestovného pasu, ale len pre tých, ktorí prišli odvoliť v parlamentných voľbách. Alebo vyplatenie peňazí pre toho, kto ohlásil korupciu. No iba vtedy, ak štát na súde vymohol majetok späť.

Minimálne štyri a maximálne osem mesiacov pred predčasnými voľbami prišiel do parlamentu s takými návrhmi Igor Matovič a jeho OĽaNO. Sľuboval ich pritom ešte v predvolebnej internetovej ankete pred tromi rokmi a neskôr v programe vlády.

Pre už predložené návrhy ale nemajú vyrokovanú ani len podporu od vlastných koaličných partnerov. "Rokovania nás ešte čakajú o všetkých návrhoch," vraví jeden z ich predkladateľov a predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu za OĽaNO Milan Vetrák. "Lebo napríklad Sme rodina nerokuje o ničom, kým neprejdú predčasné voľby," dodáva.

Sme rodina chce zas plošne vrátiť do škôl obedy zadarmo, ktoré iba pol roka od ich zavedenia zrušila práve súčasná vládna koalícia, ktorej je strana Borisa Kollára súčasťou.

Návrh k obedom predloží poslankyňa Petra Krištúfková napriek tomu, že o ňom Matovič hovorí ako o "nebezpečnom správaní" a o čase po páde vlády ako o "období, keď vás to láka urobiť populistické jatky".

S vlastným návrhom k obedom prišiel aj opozičný Hlas Petra Pellegriniho.

S blížiacimi sa voľbami v parlamente pribúdajú aj návrhy, ktorými chcú na seba strhnúť pozornosť voliča poslanci, pre ktorých môže byť toto volebné obdobie v parlamente posledným.

Vyššiu účasť odborník neočakáva

Za vydanie cestovného pasu do 30 dní zaplatí človek v klientskom centre správny poplatok 33 eur. Ak by OĽaNO presadilo svoj návrh na 10-percentnú zľavu zo správnych poplatkov už po najbližších parlamentných voľbách, ako to navrhuje, volič by ušetril 3,30 eura. Na vydaní vodičského preukazu by zľava predstavovala 0,65 centov, existujú však aj poplatky vyššie ako sto eur.