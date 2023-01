Macko: Modrú koalíciu som navrhoval pred rokom, bolo to odmietnuté

S Dzurindom a Kollárom vraj zatiaľ nehovoril.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Rusi jasne demonštrovali, že nie sú spokojní nielen s tým, že Ukrajina nie je ich, ale dnes už otvorene deklarujú vojnu politickému a ekonomickému Západu. Chcú iné usporiadanie sveta a pokiaľ nebudú zastavení, je riziko, že ak by po nejakých rokoch ovládli Ukrajinu alebo jej veľkú časť, tak sa zotavia a dobyjú zvyšok alebo pôjdu ďalej,“ hovorí generál vo výslužbe PAVEL MACKO (ODS).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hovorí aj o strane ODS, ktorej je predsedom, či by sa strana pridala do Modrej koalície, ale aj o tankoch Leopard 2 pre Ukrajinu, či o tom, ako by mohla vojna na Ukrajine pokračovať.

Pavel Macko je generálom vo výslužbe a predsedom mimoparlamentnej politickej strany Občianski demokrati Slovenska (ODS)

predtým spolupracoval so stranou Spolu, kde viedol pracovnú skupinu pre obranu a bezpečnosť,

bol najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO aj zástupcom Náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenska,

absolvoval Vojenskú akadémiu v Brne, na ktorej neskôr získal titul Kandidát vied, študoval aj na National Defense University v Spojených štátoch, kde získal titul Master of Science.

Založili ste si stranu Občianski demokrati Slovenska (ODS), ktorá má nízke preferencie. Takéto strany chce Mikuláš Dzurinda zjednocovať. V pondelok podpísal so stranou Spolu memorandum o spolupráci. V utorok sa premenovali na Modrú koalíciu. Pridáte sa do nej?

Je to zvláštny vývoj, čakal by som, že si sadneme okolo okrúhleho stola.

Ja som si stranu nezaložil. Časť občianskych demokratov odišla zo strany Spolu. Pridal som sa k nim ako posledný, už keď mali podpísanú Bystrickú deklaráciu aj založené občianske združenie. Stále som bol v Spolu ako podpredseda.

Strana vznikla a prijal som ponuku, aby som ju potiahol do ustanovujúceho kongresu a nakoniec ma zvolili aj ďalej. Som teda líder jednej z týchto strán.

Modrá koalícia už raz na Slovensku bola, ešte v 90. rokoch. Ja som však ponúkal Modrú koalíciu už vlani. Keď sme pred vyše rokom hovorili o tom, ako ísť do komunálnych volieb, rokovali sme ako štvorkoalícia malých strán Spolu, Demokratická strana, Šanca a ODS. Navrhoval som, aby sme vytvorili spoločnú koalíciu, Modrú koalíciu.

Hovoril som s podpredsedom KDH Marošom Čaučíkom, a navrhoval som, aby sme urobili silný stredopravý demokratický blok, ktorý sa bude volať Modrá koalícia. Bolo to odmietnuté. Teraz prichádza Mikuláš Dzurinda s Modrou koalíciou. Myšlienka je dobrá, je to tá istá, ktorú sme mali aj pred rokom.

Pridáte sa k takejto koalícii?