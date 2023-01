O Slovensku aj po anglicky: Američan spovedá cudzincov o živote v krajine

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Prežil, aj keď mal zomrieť. Z vďačnosti postavil na Liptove kaplnku

Na kameň namaľoval tvár Ježiša: Panorama attracts locals and tourists alike

9. Vyšší registračný poplatok za auto pobúril tisícky ľudí

Koľko zaplatia vodiči za auto od apríla: New car registration fees under fire

8. CNN si všimlo bratislavské ufá

Bratislavu stanica opisuje ako mesto budúcnosti: CNN recommends Bratislava as „still fresh“

Ufo vo Vrakuni. (zdroj: Michal Hertlík)

7. Až 15 slovenských produktov sa dostalo na medzinárodný zoznam kvalitného jedla

Je medzi nimi parenica či štrbský paličiak: 15 Slovak food products are already on the Ark of Taste list

6. Hromadnú popravu mafiánov v dunajskostredskej reštaurácii čiastočne objasnili

Vražda sa stala v 90. rokoch: More details emerge about Slovakia’s bloodiest killing

5. Severská kinematografia zavítala do hlavného mesta

Týždenný prehľad podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

4. U Warhola na východe zateká

Zavreli, turistov otočili a vzácne diela umiestnili do depozitára: Water art? Water leaks into the only Warhol museum in Europe

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola čaká na rekonštrukciu. (zdroj: Jana Otriová)

3. Ako za socializmu rodičia posielali deti do jaslí na celý týždeň

Rodičia veľa iných možností nemali. Museli budovať republiku: How some children spent entire workweeks in socialist creches

2. Slovenská speváčka si odniesla cenu z britskej súťaže

Jej pieseň „Devil In Disguise“ vyhrala v kategórii pod 18 rokov. Viac vo víkendovom prehľade: Weekend: A Slovak artist’s song wins a UK award

1. Američan od Trenčína dáva hlas tým, ktorí po slovensky nevedia

Jeremy Hill chce, aby Slováci cudzincov neprehliadali: For this American, podcasting became a way to make foreigners in Slovakia visible

