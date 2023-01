Čaputovej nápad osobne zapriať Pavlovi vznikol už cez týždeň. Doposiaľ posielali telegramy

Ladislav Špaček v osobnej návšteve problém nevidí, politológ hovorí o "hrane diplomacie".

BRATISLAVA. Do druhého kola českých prezidentských volieb zostávali ešte dva dni, keď Petr Pavel vyhlásil, že ak vyhrá voľby, rád by sa vybral do Kyjeva aj so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Nie je pritom bežné, že by v tom čase ešte len kandidát na prezidenta verejne zahŕňal do svojho budúceho programu hlavu iného štátu.

Želanie generál vo výslužbe neskôr zopakoval v sobotu už ako novozvolený český prezident, ktorý sa úradu ujme 9. marca.

"Počas krátkeho stretnutia v Prahe hovorili o možnej spoločnej ceste na Ukrajinu," potvrdil hovorca slovenskej prezidentky Martin Strižinec. O detailoch však podľa neho budú diskutovať až po Pavlovej inaugurácii, počas jeho oficiálnej návštevy Slovenska.

Okrem toho sa v sobotu v Pavlovom pražskom volebnom štábe, kde čakali na zrátanie všetkých hlasov voličov, odohrala aj ďalšia neobvyklá situácia.

Prezidentka Čaputová na prekvapenie novinárov aj hostí prišla Pavlovi zablahoželať osobne. Vystúpila s ním aj na pódiu krátko potom, čo bolo z výsledkov jasné, že Pavel voľby vyhrá. Hlasy sa ale ešte dopočítavali.

"Vaše víťazstvo je dôkazom, že nádej, slušnosť a hovorenie pravdy nie je slabosť," prihovárala sa z pódia slovenská prezidentka.