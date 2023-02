Profesor teológie: Z trans ľudí sa tu robia pomätení, pritom len chcú naplniť svoju identitu

Ľubomír Batka sa zaoberá právnymi aspektmi pomoci transrodovej mládeži.

„Ako muža a ženu ich stvoril,“ stojí v Biblii. Túto vetu mnohí interpretujú ako ideál, na základe ktorého je skonštruovaná celá spoločnosť. Vedecké bádanie však ukazuje, že je to len jedna perspektíva. A tá vytvára dojem, že transrodoví ľudia sú niečím neprirodzeným.

„Nejde pritom o to, aby sa všetko od základu vyvrátilo, ale treba si uvedomiť, že naše poznanie človeka o pohlaví a rodovej identite sa vďaka vede, skúsenostiam, rozvoju občianskych slobôd a práv vyvíja. Musíme byť pripravení reagovať na to, čo tu je, a transrodoví ľudia tu medzi nami sú,“ hovorí profesor teológie a pedagóg z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ĽUBOMÍR BATKA, ktorý sa zaoberá aj problematikou transrodových ľudí.

Na Slovensku podľa neho narastá radikalizácia vo vyjadreniach voči nim a téma trans ľudí sa politizuje.

„Blížia sa predčasné voľby. Ak už sa niektorí nebudú mať čoho chytiť, veľmi vďačne sa do tejto témy zadrapia. V tomto prípade sa obávam, že sa z radikálnych fašistických skupín aj z ultrakonzervatívnych kresťanských skupín vytvoria aliancie, ktoré budú hrať na túto nôtu,“ vraví.

V rozhovore hovorí o tom: Ako sa (politicky) zneužíva téma transrodových ľudí.

Ako vníma transrodovosť katolícka a evanjelická cirkev.

Čo si myslí o komisii, ktorú vytvoril premiér a ktorá blokuje prijate štandardných postupov pre trans ľudí.

Ako pristupovať k transrodovým deťom a či treba zmeniť vekovú hranicu na informovaný súhlas.

K téme transrodovosti sa podľa vás často vyjadrujú neznalí ľudia. Čím to je a do akého smeru to potom debatu o tejto problematike unáša?

Je to téma, ktorá sa dá vďačne zneužiť a niektorí ľudia si pritom myslia, že argumentujú veľmi racionálne. Povedia, že keď sa niekto geneticky narodil ako muž, nemôže byť ženou, a ak sa chce „preoperovať na ženu“, je to niečo choré alebo zvrátené.

Mnohí zásadne odmietajú rozlišovať medzi pohlavím a rodom, hoci z hľadiska vedy je dokázané, že sú to dve veci, ktoré nemusia korelovať. Dôvodom, prečo to niekto odmieta, môže byť zjednodušené uvažovanie, keď si človek povie – moja rodová identita je daná biologickým pohlavím, a tak to musí byť pri všetkých ľuďoch.

V priestore rímskokatolíckej teológie je tento takzvaný esencializmus opakovane dogmaticky zdôvodnený tým, že tu ide o Bohom daný prirodzený poriadok s účelom plodenia a ten ľudia nemôžu nijako meniť.

Pre toto dogmaticko-filozofické myslenie mnohí nevedia veci vnímať inak, takže všetky argumenty a fakty, ktoré nabúravajú tieto premisy, odmietajú ako pomýlené či dokonca morálne zlé.

O čom je spomínaný esencializmus?

Vychádza z toho, že každá vec má nejakú esenciu, bytostnú danosť a v prípade človeka je jeho ľudská prirodzenosť neoddeliteľne spojená s telesnou konštitúciou. Úlohu tu zohráva aj duša. Potom akékoľvek odchýlky, napríklad transrodoví ľudia, vyznievajú ako neprirodzený fenomén.

Podľa tohto prístupu oddeľovanie rodu od esenciálnej konštitúcie človeka neprimerane posilňuje vôľu človeka, ktorý potom začne vytvárať seba podľa vlastnej záľuby proti prirodzenému poriadku.

Rozdelenie „tela“ a „vôle“ teda nie je prípustné, keďže následne by rod predstavoval autonómnu voľbu človeka na základe iných preferencií než jeho telesné pohlavie. Radikálne autonómnu voľbu rodu reprezentuje podľa katolíckych teológov práve „transgenderizmus“.

Existuje vedecký konsenzus ohľadom toho, že esencializmus je zastarané nazeranie na problematiku? Je vlastne v odborných kruhoch na týchto témach zhoda?