Mnohí nádejní politici sa do volieb nechystajú. Bugár chce prebaľovať vnučku, Ficov advokát bojovať za mier

Voľby budú 30. septembra.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Dlhoroční politickí matadori, právnici a sudcovia z káuz Smeru či neúspešní politici, ktorí sa zviditeľnili najmä svojimi extrémistickými a konšpirátorskými názormi.

Sú to tri skupiny osobností, z ktorých by sa každý mohol ako kandidát zapojiť do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Parlament ich konanie schválil na 30. septembra tohto roka. Strany, ktoré sa na nich zúčastnia, musia odovzdať kandidátne listiny do 2. júla.

Denník SME pri tejto príležitosti oslovil niekoľko ľudí z každej zo spomínaných skupín s otázkou, či budú kandidovať v septembrových voľbách.

Bugár na záhrade: toto je skutočný život

„Dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš,“ odpovedá bývalý predseda SMK a Mosta-Hídu Béla Bugár na otázku, či sa vráti do politiky a bude kandidovať v predčasných voľbách.