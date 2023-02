Jablko zakladajú brusič nožov, distribútor filmov a majiteľ reklamky. Nicholsonová nemusí skončiť pri Dzurindovi

Slovo jablko dosiahlo v Googli mnohoročný vrchol vyhľadávania.

BRATISLAVA.Lucia Nicholsonová napokon vôbec nemusí "piecť spoločný jablkový koláč" s Mikulášom Dzurindom, Miroslavom Kollárom a ich Modrou koalíciou.

Spoločným koláčom nazvala spoločný volebný program so stranami, s ktorými by kandidovala do predčasných volieb jej vznikajúca strana Jablko.

"Stretla som sa s nimi, k ničomu konkrétnemu tie stretnutia neviedli," tvrdí europoslankyňa a bývalá členka SaS. Tvrdí, že má naplánované stretnutia "s ďalšími ľuďmi, ktorí riešia nejaké politické projekty".

Miroslav Kollár hovorí, že s Nicholsonovou naposledy hovoril v decembri. Dzurinda s ňou hovoril pred predstavením Modrej koalície.

"Najskôr si musíme nastaviť vnútorné veci v strane, potom budeme hovoriť so stranami, ktoré sú v Európskej ľudovej strane, a potom budeme riešiť spoluprácu s ďalšími. Dvere majú otvorené," hovorí Kollár.

Do uzávierky kandidátok strán síce zostávajú ešte štyri mesiace, medzitým sa môžu sformovať ďalšie projekty, ktoré si budú konkurovať. Spájanie pritom malo zabezpečiť, aby hlasy stredových a stredopravých strán vo voľbách neprepadli.

Jedným z nových projektov by mal byť zvažovaný projekt povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorý uvažuje o odchode z OĽaNO. Či ide práve o Hegera, s kým bude Nicholsonová hovoriť o spolupráci, priamo nepovedala.