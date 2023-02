Honbu Slovákov za titulmi si všimli už aj cudzinci

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

10. Slovensko experimentuje s rôznymi štýlmi vzdelávania a je otvorené novým nápadom a prístupom



Rozhovor s Aaronom Kingom, riaditeľom Cambridge International School v Bratislave. V rozhovore okrem iného hovorí aj o rozdieloch medzi vzdelávaním v Číne, na Slovensku a vo Veľkej Británii: Getting young people to think outside the box

9. Zvieratá, vzdialené končiny slnečnej sústavy, rozhovor o 30 rokoch vedy na Slovensku

The Slovak Spectator sa opýtal vedcov a univerzít na ich výskumy a úspechy, ktoré dosiahli v posledných mesiacoch: It's not just whales and pandas that need saving, Slovak researchers stress

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

8. Cirque du Soleil sa vracia na Slovensko

Tipy na kultúru a výlety: Weekend: First Slovak movie to portray queer couple airs

Cirque du Soleil sa vracia do Bratislavy. (zdroj: Jozef Jakubčo, SME)

7. Stačila jedna poplašná správa a úrady zaplavili odmietnutia mimoriadnej služby

Situácia sa po rokoch opakuje: Mobilisation hoax prompts hundreds of Slovaks to refuse service in case of war

6. Štyria cudzinci hovoria o tom, čo obnáša hľadanie lásky na Slovensku

Láska si vždy nájde cestu: Date, marry, divorce... repeat?

5. Do Petržalky sa vracia bláznivý kostýmový karneval pre dospelých

Týždenný prehľad podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

4. Špeciálna daň z dieľne OĽaNO môže priviesť Eustream do strát

Ide o jedinú spoločnosť, ktorej sa daň voči firmám profitujúcim z vysokých cien energií týka: Eustream, Slovakia’s ‘golden goose’, may stop laying eggs

Príde Slovensko o svoju zlatú hus? (zdroj: SME)

3. Vo výrobe elektriny bude Slovensko sebestačné

Reaktor v Mochovciach už začína vyrábať elektrinu: Third Mochovce reactor connects to grid - 11 years late.

2. Astrofotograf zachytil nad Vysokými Tatrami zelenú kométu

Petr Horálek rozpráva o vzniku novej fotografie: Photograph captured green comet in High Tatras



1. Nie je nezvyčajné, že ľudia majú pred menom tri, štyri, či dokonca päť titulov

James Thomson sa zamýšľa nad tým, čo Slovákov láka na chválenkárskych písmenkách: Why Slovaks love to accumulate letters before and after their names

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.