Kontext Jakuba Fila: Kampaň bude špinavá a tvrdá. Čo nás v nej čaká a ako to môžeme ako občania zvládnuť?

Nový politicko-spoločenský newsletter.

Ideme do predčasných volieb. Slovensko čakajú dlhé mesiace tvrdej a špinavej kampane. Pre všetkých z nás to bude náročné obdobie a najdôležitejšie bude uchovať si psychické zdravie a nádej, že to v tejto krajine môže dobre dopadnúť.

V tom všetkom treba mať na pamäti, o čo v skutočnosti v týchto voľbách pôjde. Či Slovensko bude mať po voľbách demokratickú, proeurópsku a reformnú vládu, alebo sa moci chopia protieurópski autokrati, ktorých cieľom je udržať sa mimo väzenia a pri zdroji spriaznených oligarchov.

Vítam vás pri novom pravidelnom politicko-spoločenskom newsletteri Kontext Jakuba Fila. Nastaviť na odber si ho môžete tu.

Pred blížiacimi voľbami sa každý týždeň pre vás pokúsim zhrnúť najdôležitejšie informácie z politického života na Slovensku, zasadím ich do kontextu. A tiež by som rád písal o veciach, ktoré vzbudia trochu nádeje.

Ak sa vám bude newsletter páčiť, budem veľmi rád, ak ho odporučíte svojim známym, podelíte sa oň na sociálnych sieťach alebo mi napíšete e-mail na jakub.filo@sme.sk. Pokojne sa môžete pýtať na témy alebo na problémy, ktoré vás zaujímajú.

Kontext

Voľby budú definitívne 30. septembra, dnes už nie je priestor ani možnosti na to, aby boli skôr. Aj keď Smer a Hlas predložili návrhy, aby sa voľby konali 27. mája, respektíve 24. júna, bývalá koalícia napokon výnimočne dostála svojej vzájomnej dohody.

Aj keď je už rozhodnuté, treba zdôrazniť, že voľby naozaj mali byť čo najskôr. Nech sú už argumenty bývalej koalície akékoľvek, vláda nemá dôveru parlamentu, teda nemá legitimitu a v parlamente dnes neexistuje zmysluplná vládna väčšina. Za týchto podmienok je len ťažko predstaviteľné, aby vláda plnohodnotne vládla desať mesiacov.

Môže sa zdať, že používam rovnaký argument ako Robert Fico či nebodaj fašisti. V ich prípade však ide najmä o politický marketing. Septembrový termín im v skutočnosti do veľkej miery vyhovuje. Pri spôsobe výkonu politiky predstaviteľov bývalej vládnej koalície budú mať o to dlhší čas robiť si na nich kampaň.

A že v tom budú úspešní, už postupne začínajú naznačovať prieskumy preferencií politických strán. Je veľmi pravdepodobné, že februárové dáta agentúr ukážu oveľa výraznejší rast práve Roberta Fica či extrémistov. A to je ešte len začiatok.

Čakajú nás preto dlhé mesiace náročnej kampane. Čo v nej môžeme čakať a na čo sa treba pripraviť?

Prehĺbi sa polarizácia – nielen na na osi západ – východ, ale aj v rôznych kultúrnych otázkach, či už pôjde o práva LGBTI+ menšiny, alebo o potratovú politiku. Jednotlivé strany a politici s týmito témami budú aktívne pracovať a veru nebude to pekné.

V parlamente sa objavia desiatky populistických návrhov, ktoré budú obrovským problémom pre zdravie verejných financií. A úplne stratíme prehľad, kto je s kým, proti komu, za čo a vlastne z akých dôvodov.