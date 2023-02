Wittenbergerová odmieta, že by sa priznala pod nátlakom. Kaliňák hovorí, že nešlo o korupciu

50-tisíc eur vraj dostala ako poďakovanie za roky práce.

BRATISLAVA. Bývalá šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová musela desaťkrát odpovedať „áno“ na otázky súdu, aby jej v júni minulého roka povolil uzavrieť dohodu o vine a treste.

Kladnými odpoveďami okrem iného potvrdila, že sa k prijatiu 50-tisícového úplatku priznáva dobrovoľne, uvedomuje si následky a že bola poučená o všetkých svojich právach.

„Je mi ľúto, že sa tento skutok stal a plne zaňho prijímam zodpovednosť,“ povedala okrem toho Wittenbergerová sudcovi Miroslavovi Mazúchovi.

Za zločin prijímania úplatku dostala finančný trest 50-tisíc eur a päťročný zákaz činnosti v orgánoch verejnej správy. Ak by peniaze nevyplatila do 15 dní, musela by ísť na rok a pol do väzenia.

O osem mesiacov neskôr presviedča bývalý minister vnútra zo Smeru Robert Kaliňák verejnosť o tom, že 50-tisíc eur v kozmetickej taštičke od IT podnikateľa Michala Suchobu nebola korupcia.

„To nebol trestný čin, chápete?“ vyhlásil Kaliňák v diskusii televízie Markíza.