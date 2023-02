Stalkeri sa snažia udržať ilúziu všemoci, niekedy prenasledujú aj nových partnerov žien

Muž, ktorý ženu bombarduje darčekmi. Čaká ju vždy po práci pred domom. Píše jej desiatky správ, objavuje sa tam, kde je ona. To, čo môže na prvý pohľad vyzerať ako romantické dvorenie, môže byť v skutočnosti prenasledovanie, ktoré ničí život.

„Pre okolie je veľmi ťažké rozpoznať nebezpečie. Rolu hrá aj spôsob, akým médiá vrátane filmov a seriálov zobrazujú stalking a kyberstalking. Bežne sa prezentujú tak, že muž sa len zoči-voči odmietaniu snaží o skutočnú lásku a keď vytrvá, získa objekt svojej túžby. To, čo je pre ženu hrozné a obťažujúce, sa vykresľuje ako óda na vytrvalosť,“ hovorí terapeutka a poradkyňa DAŠA MALÍKOVÁ.

So stalkingom, teda nebezpečným prenasledovaním, a čoraz viac aj kyberstalkingom, ktorý sa deje v online priestore, sa v poradenstve stretáva často. Slovensko pozná aj prípady, keď sa takéto činy skončili tragicky.

„Máme prípady, že žena išla deväťkrát na políciu a polícia reagovala nedostatočne. Neberie sa vážne, keď povie, že muž má doma zbrane alebo sa jej nejakým spôsobom vyhrážal. A stále sa stretávame s tým, že ženy sú odrádzané od toho, aby podali trestné oznámenie. Akoby sa čakalo, kým sa nestane niečo vážne alebo smrteľné,“ vraví Malíková.

(Pozn. red: So stalkingom a kyberstalkingom sa stretávajú ľudia bez ohľadu na rod. V rozhovore s odborníčkou sa zameriavame primárne na perspektívu žien, keďže pracuje v poradenskom centre pre ženy.)

V rozhovore hovorí aj o tom: Čo prežívajú a ako menia svoje životy ženy, ktorých niekto prenasleduje.

Ako rozpoznať, že sa osobe deje stalking.

Ako sa do mobilov dostanú špehovacie aplikácie a čo s tým možno robiť.

Ako znížiť riziká, ak chce žena kontrolujúceho partnera opustiť.

Prečo je dôležité uchovávať dôkazy a ako na to.

Poradenské centrum Alej, kde pracujete, spustilo osvetovú kampaň Vykročte do bezpečia o rizikách stalkingu a kyberstalkingu. Rastie počet žien, ktorých sa tento problém týka?

So stalkingom sme sa stretávali už aj predtým, no za posledné dva roky výrazne narástli prípady kyberstalkingu. Všimli sme si, že sa veľmi často vyskytuje spolu so stalkingom, je akoby jeho rozšírením.

Súčasne máme aj mnoho prípadov, keď sa prenasledovanie žien deje výhradne v online priestore. Pôvodne boli stalking aj kyberstalking špecifickými formami násilia popri chronicky známom fyzickom či psychickom násilí.

V súčasnosti sa však stali bežnou súčasťou prípadov, ktoré ženy a dievčatá zažívajú. Zaznamenali sme až extrémnu mieru závažnosti oboch týchto problémov a v rozhovoroch so ženami vidíme, aké devastačné dosahy to môže mať na ich životy a psychiku.

Keď hovoríte o závažnosti, čo si pod tým predstaviť? O aké prípady ide?

Stretávame sa napríklad s tým, že muži, ktorých žena odmietne alebo sa s nimi rozíde, sa snažia obnoviť stratenú kontrolu.