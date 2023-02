SaS spustila petíciu proti zákazu nedeľného predaja

Za návrh nezahlasujú Hlas ani platforma odpojená od OĽaNO, poslanci Sme rodina majú voľnú ruku.

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) spustila petíciu proti novele Zákonníka práce, ktorej cieľom je zákaz nedeľného predaja, oznámil predseda SaS Richard Sulík. Dodal, že takéto zákazy výrazne obmedzujú slobodu jednotlivca.

„Vždy s tým prídu konzervatívni a kresťanskí politici, ktorí sú presvedčení o tom, že oni majú právo diktovať ľuďom, ako majú žiť. Ja som nezaregistroval, že by za posledných tridsať rokov niekto z liberálov prišiel s návrhom zakázať ľuďom navštevovať kostol v pondelok alebo v utorok s tým, že majú byť v práci," povedal Sulík.

Negatívne spoločenské dopady

Poslanec Ján Oravec (SaS) dodal, že petíciu za posledné tri dni podpísalo sedemtisíc ľudí.

„Zákaz nedeľného predaja je totálnym nezmyslom a nemá nič spoločné so zdravým rozumom. Okrem toho, že bude mať negatívne spoločenské dopady, bude mať aj negatívne ekonomické dopady – zníži sa zamestnanosť, zníži sa dostupnosť čiastočných úväzkov a zníži sa aj čistá mzda," uviedla na tlačovej besede poslankyňa NR SR Jarmila Halgašová (SaS).

Dodala, že zákaz nedeľného predaja bude mať dopad aj na študentov, ktorí nedele využívajú na brigády, aby si privyrobili.

„Na jednej strane zlepšujeme podmienky pre študentov, odbremeňujeme a odstraňujeme byrokraciu a na druhej strane im ideme hádzať takéto polená pod nohy. Rovnako prácu v nedeľu vítajú aj ľudia, ktorí si tak vedia zlepšiť životnú úroveň, pretože príplatky nie sú zanedbateľné," vysvetlila Halgašová.

Argument o šetrení energie je podľa nej rovnakým nezmyslom, pretože potravinárske prevádzky a potravinárske obchody budú musieť rovnako chladiť všetky potraviny.

Hlas a platforma nesúhlasia, zelená karta v Sme rodina

Poslanci za hnutie Sme rodina majú pri hlasovaní zelenú kartu. Dôvodom je kultúrno-etická otázka, informovala Linda Tribusová z tlačového oddelenia.

Demokratická platforma, ktorá má 11 poslancov v Národnej rade SR, nepodporí v pléne návrh na zákaz nedeľného predaja. Ako zdôvodnili, sú proti zbytočnej regulácii štátu a chcú ponechať slobodu výberu obchodníkom aj zákazníkom.

Podľa nich postačuje súčasný systém, ktorý obchodníkom umožňuje vybrať si, či budú mať v nedeľu otvorené, alebo nie. Zároveň upozorňujú na to, že návrh by znamenal utlmenie ekonomiky v situácii, ktorá je už bez toho dosť ťažká.

„Ide o antisociálny návrh, ktorý bude znamenať prepúšťanie. Obchodníci vyčíslili, že ak by došlo k zákazu nedeľného predaja, znamenalo by to výpadok vo výške 31 miliónov eur a o prácu by prišlo približne 1 800 ľudí,“ upozorňuje poslankyňa Martina Brisudová.

Poslanci Hlasu taktiež nebudú hlasovať za zákaz. Hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková informovala, že po rokoch pandémie a súčasnej energetickej kríze považujú za neadekvátnu ďalšiu reguláciu podnikateľského prostredia.

„Každý podnikateľ má právo sa rozhodnúť, či bude mať svoju prevádzku počas víkendu zatvorenú, alebo nie. Toto naozaj nateraz nie sú témy, ktoré trápia slovenských predajcov," dodala Medveď Macíková.

Návrh sa odvoláva na Zákon o štátnych sviatkoch

Poslanci by o novele Zákonníka práce mali hlasovať dnes o 17:00. Jeho predkladateľom je skupina poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ako aj nezaradení poslanci Martin Čepček a Katarína Hatráková.

Uvedený návrh podľa poslancov predkladá zosúladenie medzi Zákonom o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a Zákonníkom práce tým, že sa k týmto dňom doplní nedeľa.

Navrhovatelia zároveň požadujú zo zákona vypustiť dni, v ktorých doposiaľ predaj nebol umožnený, a to 1. mája, 8. mája, 29. augusta a 1. septembra. V týchto dňoch by tak mali byť podľa novely zákona otvorené prevádzky a umožnený predaj tovaru.

Poslanci taktiež navrhujú zaviesť výnimky z neobchodovania počas nedieľ z dôvodu umožnenia zvýšenia tržieb a zásobenia obyvateľstva pred začiatkom školského roka a pred Vianocami. Išlo by o poslednú nedeľu pred začiatkom školského roka a tri adventné nedele.