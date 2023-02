Kollár sa pochválil, ako falšoval Žbirkove autogramy a ukradol obraz. Ukázať ho nechce

Politik hovorí, že obraz jednoducho "premiestnil domov".

BRATISLAVA. Mal to byť krátky príhovor, v ktorom Boris Kollár povie, čo ho spája so zosnulým Miroslavom Žbirkom. V párminútovom vstupe sa napokon predseda parlamentu podelil s prítomnými o zážitok, ako v minulosti falšoval a predával Žbirkove podpiskarty a tiež ako v osemdesiatych rokoch ukradol obraz.

"Dodnes mám jeden obraz z roku 1988 z Považskej Bystrice, veľmi rád ho zapožičiam na výstavu. Vtedy som to doslova odmontoval zo steny, neviem, či to bola krádež, ale premiestnil som ho ku mne," vyhlásil Kollár pred pár dňami na slávnostnom otvorení vernisáže Žbirkových fotiek. O podujatí písal aj denník Plus 1 deň.

Historkou chcel opísať, ako ho spevák v minulosti podržal, keď ho chceli trestne stíhať.