Lietali na metle, menili počasie. Za čo mučili bosorky u nás

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Vedci zistili, ktoré zvieratá máme radšej a prečo

Skúmali, čo je za zaujatosťou ľudí: Some animals appear charismatic to us without knowing why

9. Keď maďarský vedec prišiel do Košíc, cítil sa ako v nebi

Tamás Csanádi skúma keramiku: When a Hungarian material scientist came to Košice, he felt like in heaven

8. Minister Rastislav Káčer sa nechce ospravedlniť za slová, že Maďarsko by si mohlo nárokovať časť slovenského územia

Maďarsko si predvolalo veľvyslanca: Hungary's territorial claims in Slovakia likely, says foreign minister

7. Mladí slovenskí hudobníci sa stretávajú v zahraničí s uznaním

Ktoré hudobné talenty krajina ponúka? Weekend: A brief inquiry into alternative Slovak music

Duo Lash & Grey láka do botanickej záhrady. (zdroj: Lash & Grey, Passing Truth screenshot)

6. Francúzsko-gruzínska hudobná búrka v Novej Cvernovke

Týždenný prehľad podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

5. Väčšina LGBT+ ľudí nevidí zmenu, alebo si myslí, že ich život sa zhoršuje

Čo ukázal prieskum: Everyday fear and discrimination continue to shape queer people's lives, a survey finds

4. Štrbské Pleso patrí k ikonickým miestam Slovenska. Možno preto láka developerov

Ako J&T "skúpilo" populárny rezort: J&T everywhere you look. What does the finance group own in Štrbské Pleso?

3. Partia turistických nadšencov sa rozhodla oživiť prístrešok na Orave

Nachádza sa na trase, ktorá spája Atlantik s Čiernym morom: In abandoned Orava shelter, hikers find rare Romanian kitchen

Študentka pedagogiky Müge Altincinar v Trnave. (zdroj: Archív Müge Altincinar)

2. Čo si myslia zahraniční študenti o Slovensku

Niektorí učitelia dokonca zabúdajú, že im majú prednášať v angličtine: Language barrier limits Slovaks' hospitality, foreign students say

1. Síce inkvizícia na území dnešného Slovenska nefungovala, aj tak boli za čarodejníctvo odsúdené stovky ľudí

Lietala na metle, menila počasie. Za čo mučili bosorky u nás: A bronze sculpture of a woman with flowing hair recalls the city’s history of witch trials

