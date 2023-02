Modrá koalícia v prvom prieskume: Jedna tlačovka, dve percentá

Hlas dosiahol dvojročné maximum.

BRATISLAVA. Napriek jedinej tlačovej konferencií s minimom známych mien sa bývalý dvojnásobný premiér Mikuláš Dzurinda dostáva späť na politickú mapu Slovenska.

Prieskumná agentúra Focus sa len päť dní po predstavení jeho novej strany Modrá koalícia 27. januára začala pýtať respondentov, ktorej strane by dali vo voľbách svoj hlas. Dve percentá z nich už Dzurindov projekt rozpoznávala a vybrali si ho.

"Určite to nie je prepadák a dá sa to nazvať slušným výkopom," hovorí šéf agentúry a sociológ Martin Slosiarik.

Aj keď sa o Dzurindovom projekte hovorí už minimálne rok a médiá o jeho stretnutiach s politikmi pomerne často informovali, značka Modrá koalícia je pre voličov nová. Preferencie budú pravdepodobne rásť, do akej výšky však bude závisieť od marketingu a úspechu v zjednocovaní stredopravých a stredových strán, čo je Dzurindov hlavný politický cieľ.

"Percentá zodpovedajú stavu, v akom sa tan projekt nachádza," vysvetľuje Slosiarik to, že strana stále neoznámila, kto ju do volieb povedie a aké ďalšie subjekty do nej vstúpia.

Prieskum Focusu pre reláciu Na telo televízie Markíza zbieral dáta od 1. do 8. februára, teda v čase čerstvo po schválení predčasných volieb na 30. septembra parlamentom.