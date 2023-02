Vláda v prípade darovania stíhačiek pre Ukrajinu osloví právnikov

Minister zahraničia Káčer má dôveru Hegera.

BRATISLAVA. Dočasne poverená vláda sa zatiaľ na Ústavný súd neobráti, vyžiada si však stanovisko ústavných právnikov k možnosti darovať slovenské stíhačky na Ukrajinu. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger z OĽaNO.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Vyžiadame si oficiálne stanovisko ústavných právnikov, či má vláda v poverení kompetenciu darovať, a podľa toho budeme postupovať v ďalších krokoch," uviedol Heger.

Premiér spochybňuje strašenie opozície

Myslí si, že rozhodnutie darovať stíhačky je autonómne rozhodnutie každej krajiny, vidí tiež možnosť získať za dar peniaze z Európskej únie.

Upozornenia opozície na možnú eskaláciu napätia a zatiahnutie Slovenska do vojny sú podľa neho strašením. "A aj to je možno slabé slovo, je to klamstvo, zavádzanie občanov," vyhlásil.

V možnom darovaní stíhačiek Ukrajine vidí prínos Slovenska v rámci pomoci susednej krajine brániacej sa ruskej agresii. "Volodymyr Zelenskyj nás prosí, aby sme ich ochránili pred ruskými bombami. Skúsme si predstaviť to, ako by sme sa my cítili v ich situácii," poznamenal.

Heger zopakoval, že migy sú na Slovensku bez využitia. Ohradil sa tiež voči vyjadreniam predstaviteľov strany Smer naznačujúcim možné vyhlásenia vojnového stavu na Slovensku a mobilizácie, odsúdil ich ako klamstvá. Je presvedčený, že by v tomto prípade mal konať generálny prokurátor.

Káčer má dôveru Hegera

Premiér zopakoval, že dočasne poverený šéf diplomacie Rastislav Káčer má jeho dôveru. Vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom označil naďalej za korektné, profesionálne a dobré.

"Má," odpovedal Heger na otázku, či má Káčer aj po jeho nedávnych vyjadreniach o možnom nároku Maďarska na slovenské územie jeho dôveru. Zároveň si nemyslí, že by mu malo byť odobrané poverenie ministra zahraničných vecí.

K situácii, ktorú vyvolali Káčerove výroky na slovenskej i maďarskej strane, sa Heger už odmieta vyjadrovať. Považuje ju za uzatvorenú tému. Ubezpečuje, že vzťahy oboma krajinami sú korektné, dobré a úprimné.

Potvrdzovať to má podľa neho aj jeho rozhovor s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom na nedávnom samite. Ubezpečil, že bude dbať na to, aby malo Slovensko dobré vzťahy s každým svojím susedom vrátane Maďarska či Ukrajiny.

Vojna na Ukrajine