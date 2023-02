Heger chce o MiGoch rokovať, podľa Smeru na to nemá kompetencie

Súhrn z politických diskusií.

BRATISLAVA. Rokovania o možnosti poslať na Ukrajinu stíhačky by boli náročné aj bez blížiacich sa predčasných volieb. Opozícia sa netají tým, že pomoc pre krajinu, ktorú napadlo Rusko, bude aj témou politickej kampane.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger už v piatok povedal, že vláda rokuje s ústavnými právnikmi o možnostiach, ako vykonať jednotlivé kroky, keďže súčasný kabinet má len oklieštené právomoci.

Koordinované rozhodnutie členských štátov NATO podľa Hegera možné nie je. Išlo by podľa neho o vtiahnutie Aliancie do konfliktu s Ruskou federáciou. O darovaní stíhačiek premiér diskutuje s lídrami ďalších krajín NATO. "Rovnako tak hovorím, že o téme musíme rokovať na národnej úrovni," povedal premiér v relácii Na telo televízie Markíza s tým, že obranyschopnosť Ukrajiny je dôležitá aj pre Slovensko. Heger nevidí problém v tom, ak by bolo kvôli tomu potrebné meniť Ústavu alebo prijať ústavný zákon.