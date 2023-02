Vedkyňa Trommlerová: Na vyriešenie rodovej rovnosti nestačí hovoriť len so ženami

Za 25 rokov anketu Vedec roka nevyhrala žena.

Ak by sa súťaž Vedec roka trošku inšpirovala medzinárodnými oceneniami alebo aj ESET Science Award, zvýšilo by to aj jej prestíž a pravdepodobne aj rozptýlilo pochybnosti, ako proces prebieha, hovorí vedkyňa SOFIA TROMMLEROVÁ .

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Viac ako 200 vedkýň a vedcov žiada premenovať ocenenie Vedec roka. Za 25 rokov túto anketu nevyhrala žiadna žena. Signatári chcú, aby sa anketa premenovala na Vedeckú osobnosť roka.

Sofia Karina Trommlerová je výskumníčkou v oblasti ekonómie a demografie na Univerzite Komenského,

je spoluzakladateľkou Slovenskej asociácie výskumníčok a inovátoriek (SAVIA),

vyštudovala Medzinárodnú ekonómiu na Univerzite Georga-Augusta v Göttingene v Nemecku, získala doktorát z ekonómie rozvojových krajín na Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) v Ženeve, pôsobila aj na ďalších prestížnych univerzitách v Miláne, v Rotterdame či v Barcelone.

Už ste zachytili reakciu organizátorov ankety?

Žiaľ, doteraz sa nám neozvali. Som trošku prekvapená a smutná, pretože by som očakávala, že by minimálne niektorá z organizácií odpísala. Stačil by krátky e-mail: „Ďakujeme, téme sa budeme venovať.“

Ocenenie Vedec roka udeľujú tri organizácie. Pokojne mohli povedať, že sa potrebujú skoordinovať, že sa ozvú vo februári či v marci, hocičo. Považujem to za základnú slušnosť. Som teda veľmi prekvapená, že Centrum vedecko-technických informácií ako štátna inštitúcia či Slovenská akadémia vied ako inštitúcia združujúca elitných slovenských vedcov a vedkyne, nemajú komunikačné schopnosti odpovedať na jeden e-mail.

Keď ich kontaktoval denník SME so žiadosťou o vyjadrenie, do dvoch pracovných dní ste mali relatívne široké vyjadrenie. Je to trošku zvláštne. Pevne verím, že to nenaznačuje nič ohľadom definitívneho rozhodnutia. Ostávame optimistickí.

Na stránke Vedca roka je napísané, že ocenenie sa za rok 2022 udeľuje v piatich kategóriách: Vedec roka/Vedkyňa roka, Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka, Inovátor roka/Inovátorka roka, Technológ roka/Technologička roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Toto nestačí?