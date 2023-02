Matovič navrhuje za účasť vo voľbách päťsto eur. Pokladá to za dobré hospodárenie

Účinnosť navrhuje od júna.

BRATISLAVA. Za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách by mohol volič dostať odmenu 500 eur. V novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva to navrhuje líder OĽANO Igor Matovič.

Do parlamentu v utorok predložil návrh, ktorý by túto zmenu priniesol. Predčasné parlamentné voľby sa majú konať 30. septembra.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prvý návrh parlament odmietol

"Navrhuje sa právna úprava, ktorou sa zavádza právo na odmenu za účasť voľbách pre voliča, ktorý preukázateľne odovzdal hlasovací lístok vo voľbách do Národnej rady SR, a to vo výške 500 eur," píše sa v dôvodovej správe k návrhu.

Odmena za účasť vo voľbách by sa podľa návrhu vyplácala len za účasť vo voľbách do NR SR, ktoré sa budú konať ako prvé po nadobudnutí účinnosti zákona, čiže 30. septembra 2023. Účinnosť novej legislatívy totiž Matovič navrhuje od 1. júna.

Odmenu by malo podľa novely vyplácať ministerstvo vnútra prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej služby podľa zákona o poštových službách.

OĽaNO už v jednej novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva navrhovalo odmenu za účasť vo voľbách do NR SR, a to formou zľavy desať percent z poplatkov štátu. V utorok parlament tento návrh v hlasovaní odmietol.

Matovič na tlačovej konferencii návrh odôvodnil tým, že sa obáva historicky najnižšej účasti v najbližších voľbách. Demokratickí voliči ostanú podľa neho sklamaní doma.

Obáva sa, že strany ako Smer, Hlas či Republika získajú ústavnú väčšinu. Chce tomu zabrániť finančnou motiváciou ľudí, aby šli ľudia voliť a zvýšila sa účasť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Matovič ohlásil znižovanie platov poslancov, potom dal novému asistentovi vyše tritisíc eur mesačne Čítajte

"Stojíme pred scenárom, že sa Slovensko môže vydať cestou von z EÚ a NATO, v ústrety veľkému ruskému bratovi," skonštatoval Matovič. Najbližšie parlamentné voľby budú podľa neho kritickým hlasovaním, preto treba čo najvyššiu účasť.

Politické rokovanie o podpore návrhu sa podľa neho ešte len začnú. OĽANO si nesľubuje od návrhu vyššie preferencie, chce len, aby šli ľudia voliť.

Líder OĽANO odmietol, že by šlo o volebnú korupciu. Tá nastáva podľa neho vtedy, keď sa niekomu ponúkne odplata za to, že bude, alebo nebude voliť nejakým spôsobom alebo tak, že nebude voliť vôbec. "My chceme dosiahnuť maximálnu volebnú účasť," vyhlásil.

Náklady 1,5 miliardy sú dobré hospodárenie

"V prípade predpokladanej účasti približne 3 milióny ľudí, by náklady štátu na vyplatenú odmenu dosiahli asi 1,5 miliardy eur," uviedol Matovič v dôvodovej správe k návrhu. Považuje to za motivujúcu, spravodlivú odmenu a návratnú investíciu.

"Je v súlade s dobrým hospodárením," povedal a odôvodnil to tým, že pokiaľ sa k moci dostanú Smer a extrémisti, "nakradli" by toho viac.

"Samozrejme, nejde o zanedbateľnú sumu. Na druhej strane v porovnaní s 30 miliardami eur, o ktoré mali podľa rôznych odhadov pripraviť Slovensko ľudia Roberta Fica a Petra Pellegriniho počas 12 rokov ich vlád, ide len o približne 5 percent z ich lupu," napísal v dôvodovej správe.

Zároveň tvrdí, že 30 miliárd eur si rozdelilo niekoľko desiatok skorumpovaných ľudí. "V tomto prípade by si 1,5 miliardy eur rozdelili 3 milióny zväčša úplne obyčajných ľudí. Preto ide o spravodlivú investíciu s mimoriadne rýchlou návratnosťou," dodal.

Odmena by sa vyplácala do 90 dní po vyhlásení výsledku volieb. Matovič potvrdil, že by teda ešte v aktuálnom štátnom rozpočte museli nájsť jednorazový výdavok. Tvrdí, že je vo verejnom záujme, aby sa dramaticky zvýšila volebná účasť.