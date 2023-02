Nechodí do krčmy a šetrí. Najväčší donor Hlasu však nemusí byť skutočným darcom

Peniaze poslali aj jeho zamestnanci.

BRATISLAVA. Dosiaľ najväčší darca strany Hlas Lukáš Mlynárik z Banskej Štiavnice nemusí byť jej skutočným donorom. Nie je totiž jasné, či má na takýto dar dostatok peňazí a v komunikácii so SME viackrát klamal o okolnostiach darov, ako aj o svojom podnikaní.

Podľa straníckeho webu Hlasu Mlynárik v minulom roku daroval strane 50-tisíc eur. Od vzniku Hlasu v roku 2020 nedal strane nikto viac peňazí ako on. Okrem tejto sumy prišlo ďalších 40-tisíc eur do strany prostredníctvom jemu blízkych osôb.

Namieste je však otázka, či čoskoro 33-ročný Mlynárik vôbec na takúto sumu mal. Od 19 rokov podnikal v stavebníctve, najskôr ako živnostník, neskôr mal firmu Stavmlyn, ktorá však skončila s dlhmi a exekúciami.

Peniaze dlhuje bývalým dodávateľom, ale aj finančnej správe, Sociálnej a zdravotnej poisťovni či inšpektorátu práce, ktorý dal firme pokutu osemtisíc eur za zamestnávanie načierno. Firma vedie aj niekoľko súdnych sporov.

„Ja za to nemôžem, že má exekúcie,“ bráni sa Mlynárik a hovorí, že firmu ešte predtým predal.

Podľa obchodného registra Mlynárik predal Stavmlyn v júli 2019 dvom americkým schránkovým firmám HOME MANAGEMENT, LLC a All Homes, LLC, ktoré sídlia na tej istej adrese. Deň na to išiel Stavmlyn do likvidácie.

Ide o bežnú taktiku podnikateľov, ktorí sa chcú zbaviť problematických a zadlžených firiem.