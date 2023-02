Predseda ústavného súdu Fiačan: Spôsob používania 363 posudzovať nemôžeme

Rozhodnutie o paragrafe 363 Čaputová oddialila.

Predsedom Ústavného súdu je IVAN FIAČAN takmer štyri roky. Pár dní pred oslavami jeho 30. výročia vystríha pred unáhlenými zmenami ústavy, o akých sa v parlamente uvažuje. Skôr by uvítal, aby sa sprísnili pravidlá pre zmeny v ústave.

V rozhovore sa dočítate Kedy by Ústavný súd mohol rozhodnúť o paragrafe 363?

Urýchli Ústavný súd rozhodovanie o Monike Jankovskej vzhľadom na to, že dočasne stopol jej kauzu Fatima na súde?

Ako je na tom rozhodovanie o kauze Očistec?

Bolo by prijateľné, aby na vyvolanie predčasných volieb stačilo 76 hlasov poslancov?

Čo ukázalo o bývalých politikoch na Ústavnom súde dianie okolo bývalého sudcu Mojmíra Mamojku?

Ktoré rozhodnutia Ústavného súdu sú vzorové a ktoré dodnes vyvolávajú pochybnosti?

Témou týchto dní je odovzdanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine najmä preto, že vláda prišla o dôveru parlamentu. Existuje možnosť, aby Ústavný súd posúdil ústavnosť takého kroku ešte predtým, než dôjde k politickému rozhodnutiu?

K tomu sa nebudem vyjadrovať. Ústavný súd žiadny návrh v tejto veci zatiaľ nedostal.

Ústavný súd pred pár dňami prijal na ďalšie konanie podanie prezidentky Zuzany Čaputovej k paragrafu 363 Trestného poriadku. Rozhodnete o ňom naraz s tým, ktoré podávali poslanci SaS a OĽaNO ešte koncom roka 2021?

Ústavný súd túto vec už spojil do jedného konania. Oba návrhy budeme posudzovať spoločne, hoci sa tým rozhodnutie v tejto veci trochu oddialilo. V prvej veci, v ktorej návrh podávala skupina poslancov, už Ústavný súd smeroval k meritórnemu rozhodnutiu. Nemali sme však prakticky ani inú možnosť, a to pre hospodárnosť konania i to, že sú napadnuté tie isté právne normy.

Ak ste už boli tesne pred rozhodnutím o prvom návrhu, nie je pripojenie prezidentkinho podania len pomerne formálnym doplnkom, ktoré konanie príliš nezdrží?

Posudzovanie nového návrhu si bude vyžadovať istý čas navyše, keďže nie je totožný s tým prvým. Taktiež by sa k návrhu mali vyjadriť Národná rada a vláda, zastúpená ministerstvom spravodlivosti, prípadne Generálna prokuratúra a Najvyšší súd.

Návrh poslancov je na súde už viac než rok. Prečo dosiaľ nebolo rozhodnuté?

Prvé konanie sa predĺžilo čiastočne aj preto, že sme museli urgovať, aby sa Národná rada a vláda vôbec vyjadrili.

Neboli súčinní?