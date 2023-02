Koncesionárske poplatky sa zrušia, o zmenách v osobitnom odvode rozhodnú až v marci

P oslanci opätovne schválili nový zákon o ochrane ovzdušia , ktorý prezidentka Čaputová vrátila na opätovné prerokovanie. Poslanci odsúhlasili aj pripomienku hlavy štátu. Legislatíva sleduje tri hlavné ciele, a to znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji.

Ochrana psov či mačiek pred týraním by sa mohla rozšíriť. Poslanci posunuli do druhého čítania novelu Trestného zákona, ktorú predložila poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina). Novela by mohla upraviť aj trestnú zodpovednosť za usmrtenie spoločenského zvieraťa.