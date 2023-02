Zastaviť pomoc Ukrajine by neznamenalo mier, zhodli sa Krúpa, Valášek aj Kmec

Rusko sa podľa Krúpu poučí a bude chcieť opätovne vyzbrojiť a zmodernizovať armádu.

BRATISLAVA. Zastavenie podpory a pomoci Ukrajine by neznamenalo mier. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike sa na tom zhodli poslanec Národnej rady a predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (SaS) s nezaradenými poslancami Tomášom Valáškom z Progresívneho Slovenska a Petrom Kmecom z mimoparlamentného Hlasu.

Za podstatné považujú obnovu celistvosti Ukrajiny. Rovnako podčiarkli závažnosť hybridnej vojny a šírenia dezinformácií.

"Zastavenie pomoci by znamenalo kapituláciu Kyjeva voči Rusku," vyhlásil Kmec. Poznamenal, že Slovensko napĺňa žiadosti Ukrajiny o pomoc v súlade s Chartou OSN. Nevidí v tom rozpor s medzinárodným právom.

Podotkol, že podmienkou Hlasu pri posielaní zbraní na Ukrajinu je najmä koordinácia so spojencami. Pretrváva podľa neho obava z neadekvátnej reakcie Ruska.

Poukázal aj na napätie medzi inými krajinami, napríklad na poľsko-bieloruskej hranici. Považuje za dôležité, aby bola obnovená územná celistvosť a samostatnosť Ukrajiny.

Putin nemá záujem o mier

Valášek pri otázke stopnutia pomoci Ukrajine poukázal na riziko rozšírenia vojny na celú Ukrajinu. "Putin nemá záujem o mier," vyhlásil.

Obdobne sa vyjadril aj Krúpa. Z aktuálneho diania je podľa neho jasne vidieť, kto má o mier záujem.

Ukrajinu podľa neho treba podporovať humanitárne i vojensky do konca vojny a dokým nezvíťazí. Ak by platil naratív, že poslanie zbraní Ukrajine nás zatiahne do vojny s Ruskom, už dávno by boli viaceré krajiny aktívne vo vojne.

Pri dezinformáciách chýba Valáškovi poctivejšia spravodajská práca

Diskutujúci sa zhodli aj na hrozbe dezinformácií a hybridnej vojny. Krúpa vyhlásil, že Rusko tieto nástroje využíva na rozkladanie spoločnosti. Cieľ vidí v rozložení protivníka zvnútra, nevojenským spôsobom, oslabiť ho, aby nevzdoroval tak silno.

Informačná vojna v kyberpriestore by si podľa neho vyžadovala aktívnejší prístup našich tajných služieb a kompetentných orgánov. Cestu vidí napríklad v lepšom sledovaní finančných tokov pri rôznych alternatívnych weboch či konšpirátoroch.

Valášek súhlasí, že chýba aj poctivejšia spravodajská práca. Riešenia vidí okrem iného vo vzdelanostnej reforme, v podpore kritického myslenia. Za devastujúce označil, ak argumenty ruskej propagandy šíri bývalý trojnásobný premiér.

Najlepší nástroj na riešenie majú podľa Valáška v rukách voliči, ktorí rozhodnú o ich zastúpení v parlamente.

Šírenie dezinformácií a propagandy označil Kmec za veľmi účinný nástroj agresora. Náročnejšia už je podľa neho obrana voči takýmto postupom. Skonštatoval, že je náročné nájsť rovnováhu a jednotnú cestu pri kontrole finančných tokov. Nejako nastaviť to však podľa neho treba. Zdôraznil potrebu stability, jednoty a súdržnosti západného priestoru.

Ako vidia vývoj vojny na Ukrajine

Čo sa týka ďalšieho vývoja vojny na Ukrajine, Krúpa predpokladá, že Rusko sa poučí a bude chcieť opätovne vyzbrojiť a zmodernizovať armádu, ale aj nastaviť inú taktiku boja. Zdôraznil potrebu pripravenosti zo strany NATO.

Kmec ráta s pokračujúcimi vyhláseniami Ruska o reakcii na podporu Ukrajiny zo strany Západu a ďalšie. "Z pohľadu Kremľa sme nepriateľ, bola by samovražda napĺňať požiadavky typu byť neutrálny a držať sa mimo konfliktu," podčiarkol.

Predpokladá, že Rusko sa bude snažiť naplniť svoje geopolitické záujmy a urobiť z Ukrajiny nárazníkovú zónu.

Valášek si myslí, že Rusko by bolo v ťažkej situácii, ak by napadlo niektorú krajinu NATO. Hovorí o vyčerpávaní síl Kremľa na území Ukrajiny i o posilnení na to, že Slovensko a ďalšie krajiny NATO posilnili svoju obranu.

