Sudca z kauzy únosu prezidentovho syna nevie otvoriť proces. Prokuratúra by mohla stiahnuť obžalobu

Amnestie sú zrušené takmer šesť rokov. Ešte sa nepojednávalo.

BRATISLAVA. Bolo by to trochu neobvyklé, no existujú dva spôsoby, ako by sa na súdoch dala rozhýbať zaseknutá kauza únosu Michala Kováča mladšieho z deväťdesiatych rokov.

Predseda senátu Karol Posluch hovorí, že po takmer šiestich rokoch čakania sa treba začať zamýšľať nad alternatívnymi riešeniami. Konať by mohol on sám alebo prokuratúra, ktorá však mlčí.

„Aktuálne nie je v mojich silách, aby sa vôbec začalo vo veci konať,“ upozornil Posluch minulý týždeň na zasadnutí Súdnej rady.

Amnestie expremiéra Vladimíra Mečiara, ktoré bránili v kauze konať, sú zrušené od mája 2017. V júni ubehne šesť rokov od momentu, čo sudcovi prípad pridelili.

Hlavným obžalovaným v jednej z najväčších politických káuz v histórii Slovenska je exšéf Mečiarovej SIS Ivan Lexa. Po zrušení amnestií proces zablokovali chýbajúci „sudcovia z ľudu“.

Na otvorenie pojednávania je Posluch pripravený. Bez dvoch prísediacich – „sudcov z ľudu“ - však konať nemôže. Pôvodne vybraní prísediaci z rôznych príčin vypadli a s hľadaním nových je to nadlho.

Sudca hovorí, že existujú dva spôsoby, ako dostať kauzu pred súd tak, aby o nej rozhodovali len profesionálni sudcovia.